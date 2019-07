Région de Colmar : un bus décapotable pour découvrir le vignoble alsacien et ses communes

Il est mis en service depuis quelques jours, un bus décapotable pour vous faire découvrir le vignoble alsacien et les communes qui traversent la route des vins. Au départ de Colmar, vous pouvez partir à la découverte de 7 autres villages. Le bus s'appelle le Kutzig et ça décoiffe !

Colmar, France

Il est rouge et décapotable. Depuis quelques jours, un bus cabriolet d'une trentaine de places sillonne la route des vins d'Alsace pour découvrir les communes remarquables du vignoble. Il peut-être décapotable en fonction du temps. Le Kutzig prend son départ à Colmar. Il fait des arrêts à Eguisheim, Voegtlinshoffen, Turckheim, Kaysersberg Vignoble, Riquewihr, Hunawihr et Ribeauvillé. Il y a quand même sur le parcours deux communes qui ont été élues "Village préféré des Français", Eguisheim et Kaysersberg.

L'idée a été calquée sur les bus à impériale touristiques, vous descendez où vous le souhaitez et vous partez à pied découvrir les huit communes du vignoble.

Une belle mise en valeur des communes viticoles de la route des vins

Le bus est à motorisation de dernière génération à faible émission polluante. Il a une capacité d'accueil de 28 places. Vous pouvez vous balader librement dans les communes. Comme il y a deux bus qui traversent le vignoble dans un sens comme dans un autre, vous pouvez en reprendre un soit toutes les heures et demi soit toutes les trois heures.

Pour visiter le vignoble les cheveux dans le vent - LK Kunigel

Pour l'instant huit communes sont retenues sur la route des vins. La société LK Kunigel envisage, si le succès est au rendez-vous, pourquoi ne pas faire un circuit du côté de la vallée noble ou encore dans la région d'Obernai. Elle a investi 400.000 euros pour ce service. L'objectif de cette première année est de transporter 150 personnes par jour.

Une application pour mieux découvrir les communes

Pour connaitre toute l'histoire des communes visitées, il suffit de télécharger sur votre smartphone l'application Kutzig.

Vous aurez aussi tous les bons plans à découvrir, soit culturels, soit gastronomiques ou les bons plans dans les caves viticoles.

Vous pouvez aussi géolocaliser le bus, cela permet de savoir à quelle heure et quel arrêt il se situera en fonction de la fin de votre visite.

Le tarif c'est 15 euros pour les adultes/ 10 euros pour les enfants. Les billets sont à réserver sur internet.