Régisseur, cuisinier, capitaine...Ils travaillent pour la Compagnie des Bateaux-Mouches qui fête ses 70 ans

La compagnie des Bateaux-Mouches fête ses 70 ans avec France Bleu Paris ! À cette occasion, votre radio s’installe à bord du bateau « Le Jean Bruel » toute la journée du vendredi 14 juin

Au programme : émissions, invités, concerts… Au programme : émissions, invités, concerts… Les plus chanceux d'entre vous ont été sélectionnés pour partager avec nous différents moments de cette journée à bord d’une des 4 croisières organisées.

Au cours des croisières, l’équipe de France Bleu Paris part à la rencontre de ceux qui font le succès de compagnie des Bateaux-Mouches.

Ceux qui du matin au soir, dans l’ombre ou dans la lumière, font d’une croisière un moment inoubliable pour les passagers

*

• Guillaume Lepage, régisseur

Tôt le matin, plusieurs personnes s’affairent sur les ponts des bateaux pour que tout soit impeccable à l’arrivée des passagers.

C’est le cas notamment des laveurs de vitres des bateaux. A quatre, ils mettent environ 45 minutes. Un métier pour lequel il ne faut pas "avoir peur du vide".

David Kolski a rencontré Guillaume Lepage, régisseur de la Compagnie des Bateaux-Mouches. C’est lui notamment qui vérifie que tout est prêt. Et forcément, il a quelques bonnes anecdotes à raconter.

Guillaume Lepage, régisseur Copier

*

• Jérôme Poulleau, chef pâtissier

Pour que la Seine soit l'écrin idéal de moments inoubliables à partager, au son du violon et du piano, deux dîners-croisières sont proposés sur les mythiques bateaux-restaurants, chaque embarcation ayant sa propre cuisine. 5 entrées, 5 plats, 5 desserts et boissons incluses rivalisent de raffinement et d'originalité.

Dans la grande tradition française, pas un seul des trésors de nos terroirs ne manque à l'appel et la compagnie ne cuisine que des produits frais livrés chaque jour.

Annabelle Schachmes s’est faufilée dans le laboratoire des cuisines des bateaux-mouches qui est installé sur l’embarcadère. C’est là que sont préparés tous les déjeuners et dîners servis sur les Bateaux-Mouches.

Elle a suivi la préparation des pâtisseries avec le chef pâtissier Jérôme Poulleau qui réalise chaque jour entre 300 à 400 gourmandises par bateau.

Jérôme Poulleau, chef pâtissier Copier

► Corentine Feltz avait à ses côtés Thibault Sombardier, chef cuisinier du Restaurant Antoine

*

• Ghislain Leclerc, capitaine

Issu d’une famille de mariniers et né sur un bateau, il a appris à naviguer avec son père, puis son frère, dès l'âge de 7 ans.

Ghislain Leclercq pilote des Bateaux-Mouches depuis un quart de siècle ne ressent aucun signe de lassitude.

Ghislain Leclerc, capitaine Copier

Il a vu également la technologie prendre de plus en plus de place dans la cabine de pilotage. Mais il faut toujours être aussi concentré

Ghislain Leclerc, capitaine Copier

*

• Bruno Gambier, capitaine

Bruno Gambier travaille pour la compagnie des bateaux-Mouches depuis 1986. C’est son père qui lui a transmis le métier.

Il est l’invité ce midi de l’émission Une Heure en France

► A écouter également : Dans la timonerie d'un Bateau-Mouche