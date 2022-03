Reims 2028, capitale européenne de la culture a désormais son logo officiel

Ce logo imaginé par des lycéens rémois a reçu le plus de votes et a été élu

Le résultat est tombé ce dimanche en fin d'après-midi après la rencontre de Ligue 1 de football entre le Stade de Reims et l'Olympique Lyonnais au stade Auguste Delaune.

Les spectateurs de cette rencontre ont pu voter durant la rencontre pour le logo de Reims 2028 qu'ils préféraient.

Il y en avait deux. Deux logos imaginés et dessinés par des élèves du lycée Chagall de Reims et soumis au vote des internautes durant plusieurs semaines.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ainsi, les résidents de l'Ehpad Roederer du CHU de Reims mais aussi les détenus de la maison d'arrêt et les bibliothèques de la ville ont pu s'exprimer comme toutes les autres personnes qui le souhaitaient via les réseaux sociaux de Reims 2028.

Et c'est donc le logo le plus graphique (où l'on peut lire Reims 2028 dans une forme labyrinthique) qui a reçu le plus de votes. Ce dimanche au stade Delaune, ce sont pas moins de 6252 personnes qui ont voté dans les gradins. Et ça s'est joué dans un mouchoir de poche à 50,3% contre 49,7%.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A LIRE AUSSI - La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot vice-présidente de Reims capitale européenne de la culture 2028