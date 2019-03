Reims : à 100 jours du Tour de France, une dictée pour 390 écoliers de la ville

Dans 100 jours, le Tour de France sera dans la Marne, avec une arrivée à Épernay le lundi 8 juillet, et un départ de Reims le lendemain. Alors, ce vendredi, près de 400 élèves de CM2, de 14 écoles rémoises, ont participé à une dictée, sur le thème de la Grande Boucle, pour se mettre dans l'ambiance.

"Le 9 juillet, le Tour de France sera de retour à Reims pour un départ exceptionnel". Au micro, dans le rôle du professeur, Jérémy Lecroq, coureur cycliste professionnel, installé à Reims, de l'équipe Vital Concept Cycling Club. Face à lui, au complexe sportif René-Tys, 390 élèves, habillés en jaune forcément, concentrés, stylo à la main, retranscrivant religieusement ses paroles. C'est la dictée du Tour de France, organisée chaque année, dans chaque ville étape. L'enjeu, pour les six meilleures copies, une place VIP pour l'étape au départ de Reims.

Au complexe sportif René Tys de Reims, 390 écoliers, aux couleurs du maillot jaune, sont rassemblés pour une dictée géante organisée par @LeTour de France.

Parce que, dans 100 jours, le Tour de France posera ses valises en Champagne. Une arrivée à Epernay, avec un passage à Reims, en provenance de Binche, en Belgique. Et le lendemain, un départ de Reims, direction l'Est et Nancy."Christian Prudhomme, le directeur du Tour m'avait promis que le Tour serait à Reims avant 2020, savoure Arnaud Robinet, le maire. La cerise sur le gâteau, c'est que nous l'avons deux jours."

Alors, à 100 jours du passage à Reims, l'ambiance commence à monter. A partir de ce vendredi, l'hôtel de ville, l'opéra et la fontaine Subé seront illuminés en jaune, tous les soirs jusqu'au 8 juillet. Et donc, les enfants sont sollicités : "les enfants sont les meilleurs prescripteurs, reprend le maire. Ils vont en parler à leurs parents, à leurs grands parents, pour faire une grande fête du sport".

A travers le Tour, ils vont découvrir que leur ville de Reims est attractive

Et pourtant, ce n'était pas gagné, parce que, sur ces 390 enfants de CM2, peu avaient entendu parler du Tour. "Je le découvre parce qu'on nous a parlé cette semaine", reconnaît Emilie. "Ce n'est pas un sport populaire dans la cour de récréation, confirme Karine Devillers, institutrice à l'école Desbureaux. Mais, à travers le Tour, ils vont découvrir que leur ville de Reims est attractive, et qu'elle va être vue dans le monde entier".

Sur les tables de la dictée, chaque élève à gagné une trousse et un stylo aux couleurs du Tour. La dictée n'était pas si facile, et des mots comme "exceptionnel", "accueillir" ou "dérailleur" ont posé problème. Mais Morgane, élève à l'école Desbureaux, a quelques conseils à donner à Jérémy Lecroq, le professeur d'un jour : "il donne des indices trop faciles ! C'est évident qu'il faut mettre des majuscules à Tour et à France !" Sans rancune : "J'espère que j'irai voir passer le Tour !".