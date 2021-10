Les clients notent les restaurateurs, découvrez l'opération Reims à table

"Reims à table" est la nouvelle opération lancée par l'Office de Tourisme du Grand Reims. Le but, relancer un secteur sinistré lors de la crise sanitaire avec des "olympiades gourmandes" à laquelle participent plus de 150 restaurants.

L'Office de Tourisme du Grand Reims a lancé l'opération "Reims à table" ce lundi 11 octobre. Cette "compétition" réunit plus de 150 restaurateurs et s'étalera sur six mois. Des QR code sont mis à disposition des clients dans les restaurants partenaires. Les règles : flasher le QR code, donner une note entre 1 et 10 à votre dîner en échange de vos coordonnées. Des bons repas sont à gagner chaque semaine dans les restaurants participant à l'opération.

Enthousiasme des restaurateurs

Sollicités en mars dernier, les restaurateurs n'ont pas tardé à manifester leur motivation : "Il y a eu un engouement quasi-général", rembobine Philippe Verger, directeur général de l'Office de Tourisme du Grand Reims. Enthousiasme confirmé par Estelle Bichon, directrice d'exploitation du Château de Sacy (Marne) : "_Parler de l'"après" en plein confinement était une véritable lueur d'espoir !_"

Les restaurants se répartiront en cinq catégories : Gastronomique/Raffinée, Gourmande/Traditionnelle, Bistrot/Bar à manger, Cuisine du monde et Vite fait/Bien fait.