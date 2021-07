Reims : après presque un an de travaux, la façade de la maison des musiciens retrouve son lustre d’antan

Les Rémoises et les Rémois peuvent à nouveau contempler et admirer la façade de la maison des musiciens, rue de tambour à Reims. Après 11 mois de travaux, la rénovation des statues est terminée.

La façade restaurée de la maison des musiciens, rue de tambour à Reims, a été dévoilée ce mercredi à la mi-journée. Les travaux ont duré 11 mois. Ils sont le fruit de la volonté de l’association Renaissance de la maison des musiciens.

La façade était très abimée, après avoir été bombardée en 1918. Pour l’association Renaissance de la maison des musiciens, sa rénovation était importante pour plusieurs raisons. "La première, c’est un exemplaire unique en Europe de statuaire profane sur une façade de maison et non pas sur la façade d’un édifice religieux", dit Jacques Douadi, le président de l’association, invité de France Bleu Champagne Ardenne ce mercredi.

Statues de la façade de la maison des musiciens à Reims, après les travaux de restauration, 21 juillet 2021. © Radio France - Gregory Duchatel

"La deuxième raison, c’est que les Rémoises et les Rémois ont connu cette façade pendant pratiquement 650 ans, de 1250 à 1910, et elle est restée dans les mémoires collectives. Et même s’ils ne la connaissent pas, les amoureux du patrimoine rémois aiment cette façade de la maison des musiciens", poursuit Jacques Douadi.

"Et puis la troisième raison, c’est aussi l’engagement de la famille Taittinger. Jean Taittinger avait souhaité dans les années 1980, réenclencher le processus de restitution de cette façade et il n’y était pas parvenu à l’époque. Il avait alors confié à son fils, Pierre-Emmanuel Taittinger, le choix de réfléchir à cela. Et c’est ainsi que dans le cadre d’un groupe d’amis, nous avons réfléchi aux meilleures voies et moyens pour aboutir à la faisabilité de cette opération, assez exceptionnelle et nous avons créé cette association d’intérêt général, le 27 juillet 2015", raconte Jacques Douadi, véritable passionné.

Façade de la maison des musiciens à Reims, après les travaux de restauration, 21 juillet 2021. © Radio France - Gregory Duchatel

Plus d’1,2 millions d’euros et plus de 170 mécènes

Le coût de cette restauration s’élève à plus de 1,2 millions d’euros. "Il était hors de question pour nous de commencer les travaux si nous n’avions pas la certitude d’atteindre un équilibre financier de l’opération. Cet équilibre financier a été obtenu de plusieurs façons. La première, ça a été de faire en sorte que nous soyons sur un pied de financement public et sur un pied de financement privé. Il était important quand nous avons rencontré la ville, le département et la région, de présenter à ces collectivités le fait que nous avions de grands mécènes privés. Et il était important vis-à-vis des mécènes privés qu’ils sachent que nous avions également le soutien des collectivités publiques", précise Jacques Douadi.

La façade de la maison des musiciens à Reims, après les travaux de restauration, 21 juillet 2021. © Radio France - Gregory Duchatel

Plus de 170 mécènes ont participé à l’opération dont certains prestigieux. "Dans le cadre du mécénat privé, nous avons pu bénéficier de deux mécénats absolument exceptionnels : The Versailles foundation à New-York et la fondation Hawesko à Hambourg en Allemagne", se félicite Jacques Douadi.