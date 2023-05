Reims Champagne Run : Tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle course à pied rémoise

Les Rémois vont devoir s'habituer. On ne dit plus "Run in Reims", mais "Reims Champagne Run". Le maire de la ville Arnaud Robinet a présenté à la presse le nouvel organisateur de l'événement, Playground Event ce mardi 9 mai. La municipalité avait décidé en avril de ne pas renouveler le contrat d'ASO, Amaury Sport Organisation , qui organisait l'événement depuis plusieurs années.

ⓘ Publicité

Quatre grandes courses en deux jours

Nouveau nom, et nouvelles ambitions pour la célèbre course à pied automnale. Le plus gros changement est connu depuis un certain temps déjà , et confirmé ce mardi : un ultra-trail de 84 kilomètres, appelé Le Sacré Trail, autour de Reims et de nuit (départ le samedi soir), remplace le marathon.

"Avec la crise sanitaire, le nombre de participants sur les 42 kilomètres a diminué, explique Arnaud Robinet. Donc il fallait redynamiser les choses et nous avons demandé aux concurrents qui ont répondu à l'appel d'offres d'imaginer une autre épreuve pour remplacer le marathon. L'ultra-trail est une discipline, une épreuve de plus en plus prisée. Et ça va permettre aux 'runners' de découvrir la richesse du patrimoine naturel du territoire rémois."

Pour les moins aventuriers, Reims Champagne Run proposera, comme avant, un 10 kilomètres (Les 10K de Rémus), un semi-marathon (Le Semi des Rois) et une course pour les enfants (La Course des P'tits Rèmes). Un challenge entreprises verra également le jour, pour permettre aux collègues de courir ensemble, sous la même bannière.

Un événement plus écologique

Autre grand changement : l'écologie. Playground Event, organisateur notamment de la grande course du Grand Paris et du marathon de Montpellier, veut un événement beaucoup plus "écoresponsable". Les ravitaillements des coureurs se feront par exemple avec des gobelets réutilisables. Grâce à la régie locale du réseau public d'eau potable, finies les bouteilles en plastique : "Cela demande plus de travail, ça coûte plus cher, mais c'est indispensable, il faut changer", souligne Jérémy Larson, co-fondateur de la nouvelle société organisatrice.

Playground met également fin aux traditionnels tee-shirts "Finisher" attribués aux 'runners' qui terminent la course : "Un bilan carbone catastrophique", selon l'organisateur. Et puis les coureurs de Reims Champagne Run ne se verront plus attribuer une médaille en métal à la fin de l'effort, mais une médaille en bois, fabriquée en France.

Au niveau des dates, rien ne change : l'événement a toujours lieu à l'automne, mais sur l'ensemble d'un week-end (les 14 et 15 octobre 2023).