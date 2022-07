Reims : des sourds du monde entier se retrouvent au festival Clin d'Œil pour couper avec le quotidien

Si vous vous promenez dans les rues de Reims, vous les avez forcément remarqués. Ces nombreux visiteurs qui déambulent dans le centre-ville et discutent en langue des signes, un bracelet évènementiel au bras. Ils sont Suédois, Français ou Coréen, et ils viennent participer au Festival Clin d'Œil.

Depuis 2003, le festival international des arts en langue des signes prend ses quartiers à Reims tous les deux ans au mois de juillet. Quatre jours de fête sur le parking du stade Auguste Deleaune, rue Chaussée Bocquaine. Un moment suspendu pendant lequel la culture sourde est mise à l'honneur.

Du théâtre, du cirque et la "Deaf party"

Plusieurs domaines y sont représentés. Parmi les activités artistiques proposées, vous pourrez retrouver une compétition de cinéma, des concerts de musique et chansignes, des expositions d'arts visuels, des performances de circassiens, des spectacles de théâtre In et Off comme au festival d'Avignon mais en langue des signes. Egalement proposés, des ateliers éducatifs à destination des jeunes âgés de 6 à 17 ans, ainsi que la prise en compte et l'amélioration du patrimoine culturel des sourds grâce notamment à des séminaires et conférences.

Du jonglage et des performances de circassiens. © Radio France - Laurence Méride

L'occasion pour les artistes sourds, d'exprimer leur art et pour les restaurateurs de gonfler leur chiffre d'affaires annuel : "Ce sont des patrons sourds que l'on a embauché pour assurer la restauration", tient à souligner Philippe Guyon, en charge de la logistique de l'évènement.

La cerise sur le gâteau reste la Deaf Party : "Il y a un gros DJ sur la scène derrière, il y a même des gens qui chansignent, c'est incroyable comme fête !", s'exclame Tomas, un jeune papa venu de Suède pour l'occasion. Certains festivaliers pousse l'expérience plus loin et enfile un gilet vibrant au son de la musique pour danser ensemble et en rythme. Les fêtards valides sont priés de mettre des protections auditives. La musique est extrêmement forte et les basses puissantes.

Des sourds venus du monde entier

En 10 ans, le Festival a pris une ampleur internationale. Il révèle à chaque édition la Culture Sourde d’un pays. Véritable vitrine des arts et de la culture en langue des signes, le festival Clin d'Œil prône le mélange des langues et langues des signes du monde entier. Après la Russie en 2007, l’Australie en 2009, les États-Unis en 2011, le Japon en 2013, le Mexique en 2015, le Brésil en 2017, le Canada en 2019, le Festival Clin d’Œil 2022 portera les couleurs vives de la Corée du Sud.

Un coin piscine et brumisateur en cas de fortes chaleurs. © Radio France - Laurence Méride

"Attention ! La langue des signes, on la repère, mais chaque pays a sa langue des signes." explique Philippe Guyon, l'un des organisateurs de l'événement, "et il y a effectivement des signes internationaux, une sorte de code qu'on utilise, une solution pour se rencontrer pendant ce festival. Il y a des gens qui sont très compétents, d'autres pas mais qui se débrouille, qui mime par exemple."

Le festival propose un espace LGBTQI+. © Radio France - Laurence Méride

Si Tomas a parcouru près de 2 000 kilomètres avec une vingtaine d'autres voyageurs pour assister au Clin d'Œil, c'est parce qu'il n'existe pas de festival comparable dans son pays : "Il y a peu de culture sourde en Suède. Ici c'est génial, il y a des gens qui viennent de partout !"

Ce festival c'est moi, j'en ai besoin, c'est ma passion c'est ma joie !

C'est le cas d'Alba, qui arrive d'Espagne : "Je suis un peu timide", avoue l'adolescente qui a longuement hésité avant de prendre son billet. "Je ne savais pas si je voulais venir avec tout le monde mais finalement, au contraire, c'est génial, les gens sont super contents, ça signe de partout !". Agée de 16 ans, c'est sa toute première participation quand Leïla n'a raté qu'une seule édition "Quand j'étais jeune, c'était beaucoup plus petit, c'était une sorte de foyers des sourds ici à Reims. Après ça a énormément grossi"

Des festivaliers assistent à une performance artistique. En guise d'applaudissements, le spectateur agite les mains. © Radio France - Laurence Méride

Au fil des années, la Parisienne devient accroc, parce que le reste de l'année, la solitude lui pèse : "En fait c'est ça, il n'y a rien. On n'est pas ensemble, il n'y a pas d'évènement, donc il n'y a pas de culture sourde qui nous rejoint, qui nous représente", poursuit la quadragénaire, "ce festival c'est moi, j'en ai besoin, c'est ma passion c'est ma joie. Je m'épanouis, je bavarde, je mange, je danse, je fais la fête. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Après je retourne à la maison et j'ai le moral quoi."

Reportage audio avec les participants du festival Clin d'œil Copier

Un sentiment partagé par tous les visiteurs interrogés lors de ce reportage. Côté chiffres, rien que sur la journée de samedi, plus de 6 000 visiteurs ont foulé le sol du festival Clin d'Œil.

Le festival est ouvert à tous, mais si vous ne maitrisez pas la langue des signes, mieux vaut être accompagné par un interprète. C'est grâce à Florine, interprète pour France Bleu, que toutes les interviews que vous avez pu lire dans cet article ont été traduites puis retranscrites.