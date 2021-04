Verbalisée dans le TGV à Reims car elle transporte... sa contrebasse

De nombreux contrebassistes ont déjà vécu la même scène que Elodie Peudepièce le 8 avril dernier dans le TGV entre Reims et Paris. Cette Strasbourgeoise, qui part enregistrer un disque dans un studio de la capitale, est interpellée par un contrôleur de la SNCF. La contrebasse qu'elle transporte est interdite dans le train : amende de 100 euros pour "occupation abusive de l'espace bagage". Le post Facebook publiée par la musicienne sur sa page personnelle a été partagé plus de 1.000 fois.

Pour le groupe SNCF, que nous avons contacté, la règle est claire : "C'est un sujet de sécurité, pour permettre d'effectuer un voyage sans danger. Une contrebasse est particulièrement volumineuse (environ 1m80 de hauteur et 1 mètre d'envergure ndlr.) et lourde (environ 8 kilos). De par sa taille et son volume , elle ne peut pas être rangée dans les espaces bagages. Par ailleurs, la contrebasse a un risque de chute en cas de vibrations du train."

Ces mots et ce règlement de la SNCF, les contrebassistes les connaissent par coeur. Mais ils n'ont pas de sens pour eux, d'autant que les vélos et les planches de surfs sont, par exemple, acceptés : "Lorsque j'ai pris l'amende, mon instrument était rangé bien comme il faut, raconte Elodie Peudepièce. Il ne dérangeait personne et ne bloquait ni les portes, ni les voyageurs."

Une source de stress

Chaque voyage en train devient un enfer pour la Strasbourgeoise qui parcourt des milliers de kilomètres chaque année pour jouer en concert : "C'est très difficile à vivre. Avant un voyage, on est inquiet et stressé parce qu'on ne sait pas où ranger l'instrument, on craint le passage de l'agent. Il y a une organisation logistique que personne ne mesure."

Un sentiment partagé par Marie-Amélie Clément, elle-aussi contrebassiste, notamment au sein de l'orchestre rémois Akadêmia : "C'est une source de stress de prendre le train, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Certains contrôleurs sont arrangeants, d'autres beaucoup moins. Il y en a un qui m'a même dit un jour : 'Heureusement que le train est direct, sinon je vous descendais sur le quai'. Ce n'est jamais reposant, on n'est jamais détendus."

Une pétition pour faire bouger les choses

Marie-Amélie Clément privilégie parfois la voiture pour éviter les problèmes. Une solution peu pratique pour des longs trajets. Reste le fret pour transporter la contrebasse mais "on sait quand ça part, on ne sait pas quand ça arrive, selon la musicienne. C'est un instrument fragile et coûteux c'est impossible."

Aujourd'hui, cette interdiction de la SNCF touche même la vie professionnelle des deux contrebassistes : "Ça impacte mon travail, confie Marie-Amélie Clément. Quand j'arrive sur place, je suis fatiguée. Si le trajet a été compliqué, s'il a fallu que je parlemente avec le contrôleur, ce n'est pas évident. Après, pour le concert, je me mets dans ma bulle."

Une pétition en ligne a été lancée il y a quelques semaines pour que la SNCF revienne sur cette interdiction. Elle a déjà collecté plus de 30.000 signatures.