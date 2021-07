Reims - la nuit de célébration : spectacle inédit sur la façade de la basilique Saint-Remi

Tous les jeudis et vendredis, dès que la nuit est tombée, projection du spectacle "La nuit de célébration" sur la façade de la basilique Saint-Remi de Reims. Une nouvelle production créée par le studio Moment Factory.

@Ville de Reims et @Moment factory

Il y a "Jour du sacre des rois" projeté sur la façade de la cathédrale de Reims les samedis et dimanches soirs et désormais "La nuit de célébration " à voir dès que la nuit tombe, sur le parvis de la basilique Saint-Remi de Reims, les jeudis et vendredis. Un nouveau spectacle signé par Moment Factory sur l'histoire des rois de France.

Regalia sur la façade de la basilique Saint-Remi de Reims - @ville de Reims

Projections jusqu'au 26 septembre. A noter, que cet été, les 13 et 14 juillet et le 15 août, les deux spectacles seront projetés en une même soirée, à une heure d'intervalle. en 2020, le spectacle Regalia de Reims a été primé aux CODAawards parmi 446 projets du venant d'une trentaine de pays. Cet été, le spectacle Regalia sera aussi présenté dans une exposition au Musée Octagon de Washington.