Reims : les Fêtes Johanniques sont de retour après deux ans d'absence

Agathe Jouvenel dans le rôle de Jeanne d'Arc

Reims renoue avec les Fêtes Johanniques après deux ans d'absence. Ce mercredi 27 avril, Arnaud Robinet, le maire de Reims et Christophe Dargère, directeur de l'Association pour l'Histoire Vivante ont présenté la programmation des festivités.

Cette année, une centaine d'échoppes et d'artisans seront répartis sur deux sites : la Cathédrale de Reims et la Basilique Saint-Remi. Des festivités reprises en main par la ville qui a investi 187.000 euros dans la sécurité, les costumes ou la programmation. Au menu des artistes régionaux, mais aussi venus des quatre coins de la France et même européen, comme la compagnie de musique médiévale Krless venant de République Tchèque.

La représentante de Jeanne d'Arc

Mais le clou du spectacle, c'est évidemment la parade. Elle aura lieu le samedi 28 mai à 21h et partira de la Basilique Saint-Remi en direction de la Cathédrale. L'occasion pour le public d'apercevoir celle qui représentera Jeanne d'Arc cette année.

Agathe Jouvenel qui représentera Jeanne d'Arc lors des Fêtes Johanniques à Reims les 28 et 29 mai 2022 © Radio France - Etienne Cholez

La Jeanne d'Arc 2022 rémoise, s'appelle en réalité Agathe Jouvenel, elle a 17 ans et était déjà sélectionnée en 2020. Malheureusement la crise sanitaire ayant annulé les festivités, Agathe Jouvenel, élève de 1re au lycée du Sacré Cœur à Reims, a dû patienter.

Durant la parade, elle sera accompagnée d'un acteur qui représentera Charles VII et d'environ 200 personnes selon l'organisation.