Reims Polar : le 38e festival du film policier lancé sur internet

C'est un nouveau festival qui arrive à Reims. Il porte d'ailleurs le nom de la ville : Reims Polar. La 38e édition du célèbre festival du film policier (jusqu'ici à Beaune en Bourgogne), a été lancé ce mercredi 26 mai. 21 films inédits dont neuf en compétition "officielle" en provenance de France, d'Allemagne ou encore de Corée du Sud sont à découvrir en ligne.

Cette édition est donc entièrement virtuelle à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le public a la possibilité d'acheter sa place pour une séance "numérique" sur le site du festival, ou bien un pass de 40 euros qui donne accès à l'ensemble des films présentés cette année.

Le jury est présidé cette année par l'acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber qui connaît bien la Cité des Sacres : "J'étais à Reims il y a 50 ans, au théâtre populaire dirigé par Robert Hossein. C'était une aventure qui a dynamisé la ville. Le théâtre pouvait faire bouger une ville, je me souviens que les représentations à Reims étaient bourrées à craquer et c'était un succès colossal."

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Malheureusement, pas de Jacques Weber, ni des autres membres du jury comme les actrices Anne Parillaud et Pascale Arbillot, ou encore l'écrivain et réalisateur Laurent Chalumeau à Reims cette année. Il faudra attendre l'édition 2022, qui devrait se tenir au mois d'avril, autour et dans le cinéma Opéraims de la Place d'Erlon. Une belle fête promet le maire Arnaud Robinet : "C'est un festival avant tout pour les Rémoises et les Rémois. Ils participent à un événement international autour du cinéma, ils rencontrent un certain nombre d'acteurs et de réalisateurs. Et puis d'un point de vue économique, un festival qui dure presque une semaine, ce sont des hôtels et restaurants qui seront complets, c'est intéressant."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Du côté des organisateurs, Reims était presque une évidence. La ville avait lancé un appel à projet pour un festival international, le festival cherchait une ville suite à des problèmes avec la mairie de Beaune. Match : " Il y a plein de qualités, raconte Bruno Barde, le directeur du festival du film policier. C'est une ville qui porte une histoire : les sacres, l'architecture, la cathédrale... Il y a aussi une histoire avec le champagne. Le champagne est un vin toujours présent dans le cinéma depuis très longtemps. Et puis on va pouvoir faire le festival au cœur de la ville."

Bruno Barde, le directeur du festival © Radio France - Clément Conte

Les amateurs de polars ont donc le droit à un avant-goût cette année. En attendant un premier festival en présentiel à Reims, en 2022.