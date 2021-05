Reims : tous les bons mots de Michel Audiard dans le livre d'un universitaire rémois

On a tous en tête une réplique culte signée Michel Audiard, dialoguiste inégalé, scénariste et réalisateur français, mort en 1985. "Quand on mettra les cons sur orbite, t'as fini de tourner" dit Jean Gabin dans le Pacha. "Les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnait" dit Lino Ventura dans les Tontons Flingueurs. Ces répliques et tant d'autres, Fabrice Defferrard les connait par coeur. Normal, il a revu deux à trois fois la centaine de films dialogués par Michel Audiard pour écrire son livre.

Le monde selon Audiard

"Audiard a construit une véritable pensée juridique et politique" explique Fabrice Defferrard et il le démontre dans son livre, sous- titré Liberté, Fraternité, Egalité. L'ordre qu'il donne n'est pas celui de la devise de la République mais c'est l'ordre d'Audiard. La liberté pour tous, au point que dans le film Archimède le clochard en 1959, Audiard fait dire à Jean Gabin" la liberté, c'est de faire ce qu'on veut! Y compris d'aller en taule quand on en a envie ! La Fraternité, pour les copains, ceux qui ont imprégné toute sa vie, les Jean Gabin, Lino Ventura, André Pousse, Bernard Blier, qui ont porté ses dialogues et sa pensée. "Audiard, un adepte du travail en bande organisée "dit Fabrice Defferrard. Et puis l'Egalité, entre les hommes et les femmes, pas évidente au premier abord mais que l'auteur nous présente. Egalité des hommes et femmes hors la loi avec ,par exemple, le film "la Chasse à l'homme", 1964, quand Françoise Dorléac se fait fort de plumer ses soupirants.

"Bourre pif"

Audiard a joué avec les mots, avec la loi, avec l'honnêteté, "une question d'optique". Audiard a inventé un langage, il ne s'est pas contenté de dire l'argot mais il a bien inventé des mots insiste Fabrice Defferard, comme "Bourre-pif" dans les Tontons Flingueurs.

Defferrard est un passionné de Michel Audiard, il le prouve en 214 pages.

"Les lois de Michel Audiard", Liberté, Fraternité, Egalité chez Mare & Martin. 25 euros.