Reims: un spectacle son et lumière projeté sur la basilique Saint-Remi à la mi-mai

Après avoir sublimé la cathédrale de Reims, le spectacle Regalia va s'inviter sur la façade de la basilique Saint-Remi à la mi-mai. Ce son et lumière sera la suite du premier volet et contera la nuit des festivités qui suit le jour du couronnement des rois.

Reims, France

"Regalia est un spectacle qui se compose en deux volets. La partie à la cathédrale de Reims qui raconte le jour du Sacre et celle à la basilique Saint-Remi qui raconte la nuit de la célébration" dévoile Baptiste Ardouin, le directeur des créations pour Moment Factory. Un an après la projection du premier volet sur la cathédrale, le spectacle Regalia va faire son grand retour lors de la deuxième quinzaine du mois de mai 2020.

Ce spectacle de son et lumière projeté sur la cathédrale qui avait attiré de nombreux visiteurs est conçu par le studio canadien Moment Factory. Il vise encore une fois à "magnifier, illuminer la pierre et jouer avec la géométrie." Le deuxième volet de l’expérience, va une nouvelle fois immerger les visiteurs mais l'ambiance sera toute autre selon Baptiste Ardouin : "Le spectacle de la cathédrale est très solennel très triomphant, il y a beaucoup de dorures, beaucoup de symbolique. Le spectacle de la basilique va être beaucoup plus dans la fête populaire, dans la célébration. Avec l'arrivée d'un nouveau roi arrivait aussi toute une possibilité de rêve et d'espoir."

Cette fois encore, le studio Moment Factory va collaborer avec un compositeur de renom pour la création musicale : Guillaume Brière (membre de The Shoes) et son équipe de compositeurs. Là aussi la tonalité sera différente précise Baptiste Ardouin : "C'est un spectacle qui aura plus de couleurs, avec _une musique qui sera un peu plus légère, un peu plus enjouée_. On utilise des sonorités, des instruments qui sont d'une époque médiévale mais toujours avec une interprétation contemporaine, très moderne avec parfois même des sonorités électro."

La difficulté pour les créateurs du spectacle est de réussir à s’approprier le monument. "On travaille d'abord et avant tout avec l'architecture comme personnage principal. Toutes nos images, tout ce que l'on créé vient épouser les formes et les lignes de l'architecture. Comme nous avons fait avec la cathédrale l'année dernière, nous avons dû découvrir et apprivoiser ce nouveau bâtiment. Il y a plus de fenêtres, il y a moins de statues. On vient vraiment composer nos images sur mesure par rapport aux différentes partie de l'architecture."

Cette fois encore une application web sera disponible pour enrichir le spectacle. "Les visiteurs pourront avoir sur leur mobile comme un deuxième niveau de lecture qui va donner des clefs de compréhension historiques. Nous avons un spectacle avant tout visuellement fort, riche et musicalement aussi divertissant mais nous avons aussi du fond puisque chaque acte est relié à une symbolique, à une histoire du sacre des rois et donc on peut avoir accès à plus d'informations via l'application mobile" précise Baptiste Ardouin.