Reiningue : "J'adore faire du pain", Julie Unterreiner, meilleure jeune boulangère de France

La meilleure jeune boulangère de France habite dans le Haut-Rhin. Elle s'appelle Julie Unterreiner, elle a décroché ce titre en fin d'année 2021. Elle a été préparée par sa professeure en boulangerie.

Avant de se lancer dans cette voie, Julie voulait s'occuper des animaux du zoo, ou se lancer dans l'agriculture. Elle a finalement choisi le monde du pain et des viennoiseries.

Une passion pour la fabrication du pain

Âgée de 19 ans, la jeune fille est en apprentissage à la boulangerie Dietsch à Reiningue. Elle suit aussi sa formation en brevet professionnel au CFA Roosevelt de Mulhouse.

"Ce qui me plait, c'est faire du pain. Le pain c'est vivant et tu peux créer de très belles choses. J'aime tester différentes textures de pâte et différentes formes. Je trouve bien aussi le travail manuel. Le pain, il faut pas que ça soit fait par des machines," explique Julie.

Julie Unterreiner avec sa coupe de meilleure jeune boulangère de France © Radio France - Guillaume Chhum

Même si elle se lève tôt, la jeune boulangère garde toujours son sourire. "Je suis passionnée par ce métier. Quand mon réveil sonne, je suis contente d'aller au travail ou de me former à la boulangerie." Elle se couche tôt le soir, pour être en forme dès l'aube.

La galette à l'Elysée

Après son titre, Julie a enchaîné les interviews avec les médias. Elle est très bien rodée. Au mois de janvier, elle est allée aussi à l'Elysée pour apporter au président la galette des rois. "Il m'a juste checké et m'a souhaité bonne continuation pour la suite."

Pour la suite justement, Julie souhaite poursuivre dans sa formation et bien sûr ouvrir sa propre boulangerie. Dans les semaines qui viennent aussi, Julie défendra les couleurs de la France, pour les internationales de la boulangerie. On lui souhaite bien sûr bonne chance !