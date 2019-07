Bon plan vacances : les vols hebdomadaires Rouen - Corse programmés tout l'été

La Corse est l'une des destinations préférées des français pour les vacances d'été. Pour rejoindre l'île de Beauté, plus besoin d'aller jusqu'à Paris, Beauvais ou Caen, l'aéroport de Rouen Vallée de Seine propose cet été des vols à destination de Figari et Bastia.

Rouen, France

Intimiste, situé à 15 minutes de Rouen, à 30 minutes d'Evreux ou de Dieppe, l'aéroport Rouen Vallée de Seine propose cet été deux vols chaque samedi à destination de la Corse.

Le parking de l'aéroport est gratuit

Très pratique pour les rouennais ou les normands qui n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour prendre l'avion. "C'est plus pratique que de se rendre à Paris-Charles De Gaulle" avoue Thomas. Pour Dorothée, assise un peu plus loin, c'est l'horaire des vols qui a primé : "avec un départ à midi, on peut profiter de l'après-midi en Corse alors que les autres vols en Normandie nous emmenaient plutôt dans la soirée". Autre bon plan, la gratuité du parking de l'aéroport qui permet aux voyageurs de laisser leur voiture en toute sécurité.

Il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris, moins de stress"

Et puis pour les parents, la taille de l'aéroport rassure notamment lorsque les enfants voyagent seuls : "il y a beaucoup moins de monde qu'à Paris, l'enfant est moins stressé" ajoute Valérie, la maman de Chloé qui part rejoindre son père en Corse.

L'aéroport fermé du 29 juillet au 23 août

Attention toutefois, du 29 juillet au 23 août, les vols vers la Corse partiront de l'aéroport du Havre-Octeville, la piste de Rouen étant en travaux. Des navettes seront mises à disposition. Les passagers concernés peuvent se renseigner au 02.35.79.41.00.