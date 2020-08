Relance éco : bon rattrapage pour le magasin de glisse Vague et vents à Palavas

Le magasin de sports de glisse Vague et vent à Palavas ne désemplit pas depuis la fin du confinement. Du novice à l'expert, les clients défilent.

La situation sanitaire est bien l'une des raisons de cet engouement tout particulier selon le gérant du magasin Thierry Tiquet. Les kite-surfers notamment ne peuvent pas se rendre dans les spots prisés l'été et restent donc dans l'hexagone. Et ce qu'ils ont économisé pendant le confinement, les adeptes l'investissent dans leur sport favori en achetant du matériel.

Après avoir profité du confinement pour travailler sur son site, qui permet au magasin de vendre dans toute la France depuis une dizaine d'années, le retour dans la boutique a été des plus intenses explique Thierry Tiquet.

Avec le déconfinement, on a constaté une grosse reprise du magasin par rapport à d'ordinaire parce que les gens préfèrent appeler, venir voir sur place. On a passé une période très très très compliquée avec une demande qui a explosé et qui a été difficile à gérer . On a dû embaucher beaucoup de gens et niveau rentabilité c'est pas simple. Thierry Tiquet, gérant de Vague et vent

Les fournisseurs ont en effet mis en pause toutes les commandes, et n'étaient donc pas prêts à répondre à toute cette demande, ce qui a parfois été difficile à expliquer aux clients. Mais le gérant est plutôt confiant pour la suite.

On a de la demande sur certains produits avec manque de produits à proposer, c'est le problème actuel. On sait que ce sera mieux en septembre. C'est pour ça qu'on mise sur l'arrière-saison, et elle est souvent excellente dans la région.

Une grande évolution des pratiques

Depuis la création du magasin en 1984, les pratiques ont évolué. La planche à voile star d'alors, s'est fait voler la vedette par le kitesurf malgré un intérêt qui revient doucement. Le magasin propose maintenant du matériel pour les sports de glisse en tous genre : wakeboard, paddle, bodyboard, skimboard, et snowboard pour l'hiver.

Les pratiques évoluent avec le temps, au fur et à mesure des inventions. Le foil est la dernière en date à s'être largement diffusée. Cette aile positionnée sous la planche et qui permet de s’envoler au dessus de l'eau, a rencontré un succès fulgurant. D'abord réservé aux connaisseurs, le foil s'est démocratisé depuis 2018 avec le développement de matériel moins technique par les grandes marques. La raison de l'engouement tient certainement au fait qu'il s'adapte à de nombreux supports.

La nouveauté de l'été, c'est la wing qui fait fureur cet été parmi les amateurs de sports de glisse. Il s'agit d'un croisement entre la planche à voile et le kitesurf, avec une planche de windsurf et une aile de cerf-volant tenue dans les mains. Sous la planche, ce fameux foil permet de s'élever au dessus de l'eau. Parmi les nouveautés, on compte aussi le surf électrique, surf équipé d'un foil pointant à 30km/h qui séduit aussi bien les débutants que les initiés.