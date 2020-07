Relance éco en Meuse : l’art de Vent des forêts attire plus que jamais

On y croise des touristes hollandais, des familles, des randonneurs mais aussi des enfants émerveillés devant une œuvre d’art contemporain sur l'un des sentiers de Vent des forêts. « C'est un musée à ciel ouvert, c'est génial pour les enfants» s’enthousiasme une accompagnatrice qui s’approche de l’œuvre d’un artiste belge qui propose une partie de cache-cache aux visiteurs.

Si le public s’est rajeuni au fil des ans, plus de jeunes et davantage de familles, l’engouement du déconfinement est inédit.

Ce n'est pas une œuvre au milieu d'un rond point

Pascal Younet, le directeur artistique de l’espace rural d’art contemporain Vents des forets basé à Fresnes-au-Mont, ne s’étonne pas de cet élan pour la forêt et pour l’art depuis le 11 mai : « Le public avait besoin d'air, de se retrouver en famille, de marcher face à la nature. Et c'est vrai que Vent des forêts est au bon endroit. L'art ici, ça existe depuis 22 ans avec des villageois qui ont décidé d'accueillir, de loger des artistes, c'est juste magique ce qui se passe.

Cette forêt n'est pas un musée, ni un parc, on croise l’ONF, on y coupe des arbres : la forêt vit et participe à une économie locale. Les artistes, ça leur donne un contexte humain en lien avec des savoir-faire, avec des matériaux, en lien avec des paysages, des creux de vallons, une vue surplombant la Meuse : ce n'est pas une œuvre au milieu d'un rond point, ce n'est pas du tout ça.

De 3 à 14 kilomètres de sentiers

Etre émerveillé pendant 14 km ou 8 km, faire une pause sur une grande table de pique-nique, avoir prévu son petit repas, tout cela est une aventure à voir en autonomie avec la carte - parce qu'il y a une grande grande carte - et il est important de la prendre pour bien se repérer.

Ecoutez le reportage radio au milieu de la forêt. Copier

Nous sommes heureux tout comme les habitants des villages que cette forêt soit partagée, mais il ne s’agit absolument pas de battre des records, même si on constate clairement que Vent des forêts répond à un besoin et une demande de promenade de découverte de la nature. C'est juste une évidence et on vient pour être étonné, pour être surpris.

Des oeuvres qui surprennent au coin d'un sentier en Meuse. © Radio France - Thierry Colin

Les œuvres sont aussi comme des clins d'œil, comme des points d'ironie, comme un jeu de piste qui pose des questions. On peut les toucher et c'est du plaisir avant tout, il faut l'aborder comme ça. Et la marche, le contexte forestier du paysage permet cette écoute, cette disponibilité et le public demande cela».

15 000 cartes distribuées

Si le confinement a un peu décalé la présentation de certaines oeuvres de cette année - un artiste de Papeete n'a pas pu faire le voyage - de nouvelles installations vont être finalisées en juillet et en août. On compte une dizaine d'installations nouvelles chaque année, le plus souvent réalisées en résidence et parfois avec des artisans ou des ateliers de la région comme cette collaboration avec le lycée Loritz de Nancy.

L’association Vent des forêts se trouve à la mairie de Fresnes-au-Mont et si tous les détails sur les 120 œuvres d’art contemporain se trouvent sur internet, vous pouvez récupérer la carte des sentiers, dans une boîte devant la porte de la mairie de Fresnes-au-Mont.

Chaque année, 15 000 cartes sont éditées et disponibles sur place ou dans les offices du tourisme de Nancy et Metz. Vent des forêts est en accès libre et gratuit et se trouve à 80km de Nancy et 75 km de Metz.

à lire aussi Le port de La Rochelle volé dans un musée de Nancy

Ecoutez la relance éco tous les matin sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17.