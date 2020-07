Relance éco : la fréquentation du château de Bazoches repart

Le château de Bazoches sera à la rentrée le décor d'un « secrets d'histoire » sur Vauban. Ce château à la limite de la Nièvre et de l'Yonne, rouverte au public depuis fin mai retrouve un bon niveau de fréquentation.Entretien avec Amaury De Ségalas, le propriétaire.

Depuis la réouverture, fin mai, comment se porte la fréquentation du Château ?

On a eu un mois de juin vraiment en demi-teinte ou d'abord beaucoup de personnes ne savaient pas si nous étions ouverts. On n’a eu aucun étranger et puis le mois de juillet par contre à ce jour il est très bon.

Certains étrangers sont revenus notamment les Hollandais, les Belges, que nous ne pensions pas revoir, car on croyait que toutes les frontières seraient fermées cet été.

Puis, vraisemblablement beaucoup de Français préfèrent visiter leur pays et leurs régions, plutôt que de tenter de partir à l'étranger et risquer de se retrouver en quarantaine. C’est une bonne nouvelle pour les acteurs touristiques français.

Amaury De Sigalas et son père Arnaud, propriétaires du Château de Bazoches (Nièvre) © Maxppp - Dominique andre

Le tournage de secrets d'histoire au mois de juin représente une belle opportunité de communication pour le château ?

C’est fantastique pour Bazoches et pour la Bourgogne. Cette émission effectivement a été tournée avec Stéphane Berne le 19 juin. Il y avait déjà eu deux jours de tournage précédemment. ça va avoir effectivement un impact très important pour nous, donc bien évidemment on a accueilli l'équipe gracieusement. Normalement l'émission devrait passer courant septembre.

Vous privatiser aussi le château parfois, cette partie de votre activité souffre-t-elle aussi de la crise sanitaire ?

Effectivement, nous avons dû arrêter cette partie de notre activité. Il n’y a pas eu de réception de mariage par exemple, pendant deux mois et demi. Mais les mariages vont reprendre à partir du 15 août. Ce coup d’arrêt pour les événements privés a été très dommageable.

Ce manque à gagner va avoir quel économique sur le château?

Je pense qu’il va falloir 5 ans pour essuyer ce désastre économique lié à la crise sanitaire. Il y aura le passage de l'émission « secrets d’histoire » dont les effets seront évidents mais non quantifiables.

Pour parler très clairement, nous avons perdu un quart de notre fréquentation annuelle, c’est-à-dire pas loin de 10 000 visiteurs.