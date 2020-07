Relance éco : timide retour des cinéphiles dans les salles obscures bretonnes

Dans de nombreuses salles de cinéma, la fréquentation est loin d'être celle de l'année dernière à la même période. Malgré les mesures sanitaires imposées pour permettre l'accueil des cinéphiles en toute sécurité, ils ne sont pas encore tous revenus dans les salles obscures. Le directeur d'exploitation du groupe Cinéville, Arnaud Auvepre n'est pas fataliste pour autant, même si les pertes sont assez conséquentes. "On est sur une fréquentation de l'ordre de moins de 50 à 60% par rapport à l'an dernier. La météo estivale est l'une des raisons . Les gens ont moins envie d'aller au cinéma quand il fait beau, mais ce n'est pas seule raison.

Pas de blockbusters américains à l'affiche

L'autre facteur important pour le directeur d'exploitation de Cinéville, "c'est l'offre de films moindre cette année. L'été, les blockbusters américains représentent entre 60 à 70% de la fréquentation". Or ces films ne sont pas à l'affiche en raison de la situation aux Etats-Unis. Pas de suite de TopGun, Mulan ou les Mignons. Les sorties sont repoussées.

Des films français et des soirées d'avant-premières qui attirent

Un motif de satisfaction tout de même, avec les films français qui sont au rendez-vous, et "on sent bien que le public a vraiment envie de venir les voir. Sur les séances d'avant première avec les équipes de film, comme le dernier d'Albert Dupontel, on affiche complet" explique Arnaud Auvepre. Il va peut-être falloir attendre les sorties de la rentrée pour que les cinéphiles reviennent en nombre dans les salles.