Relance éco : une fréquentation historique au zoo d’Amiens pour ce mois de juillet

Les affaires reprennent, et plutôt bien au zoo d’Amiens. Comme la plupart des lieux publics, le parc a dû fermer pendant le confinement. Mais les visites ont redémarré en trombe.

Plus de 40.000 visiteurs en juillet

Ce mois-ci est le deuxième mois de juillet le plus fréquenté de l'histoire du zoo d’Amiens, qui a ouvert à la fin des années 1960. Une satisfaction pour Pierre Bouthors, le chargé de communication du parc zoologique : « Nous allons frôler les 40.000 visiteurs, alors qu’habituellement, nous sommes plutôt autour de 30.000 personnes en juillet. Les deux mois de confinement font que les gens ont besoin de sortir, de se reconnecter avec la nature et de vivre des expériences en famille. _Le beau temps est également notre allié_. Et certains visiteurs, qui n’avaient pas pu voir nos deux tigres arrivés au mois de février, ont différé leur visite et viennent maintenant. »

Pierre Bouthors, le chargé de communication du zoo d'Amiens © Radio France - Claudia Calmel

Des visites dans le respect des mesures barrière

Avec la crise du coronavirus, les visites au zoo d’Amiens sont, forcément, différentes de ce qui se pratiquait auparavant. Pierre Bouthors détaille le dispositif mis en place : « _Il y a un sens de visite_, qui risque d’être laissé après la crise sanitaire. Le port du masque est également obligatoire dès 11 ans. Cette mesure est bien acceptée, d’ailleurs nous remercions nos visiteurs de jouer le jeu. Enfin, les animations collectives sont suspendues pour éviter tout regroupement. L’expérience est différente, mais tout aussi enrichissante. »

Ecoutez l'interview complète de Pierre Bouthors, le chargé de communication du zoo d'Amiens.