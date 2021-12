"Remarquable, saisissant, bouleversant" : le succès de l'exposition Josep au Mémorial du camp de Rivesaltes

Trois mois après la mise en place de l'exposition temporaire "Josep Bartolí, les couleurs de l'exil" au Mémorial de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), c'est l'heure de faire un premier bilan. Pour la direction, ce rendez-vous fait office de vraie locomotive pour l'ensemble du site qui à vu sa fréquentation doubler par deux.

"La fréquentation est plutôt bonne depuis cet été malgré la mise en place du pass sanitaire grâce à l'exposition de Josep qui a contribué à développer la fréquentation du site", explique Pascal Humbert, administrateur du Mémorial de Rivesaltes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque l'année dernière en octobre, 2.300 visiteurs ont fait le déplacement contre plus de 4.000 en octobre 2021. "C'est une exposition qui fonctionne bien pour trois raisons : grâce au film Josep et de sa belle dynamique, ensuite, parce qu'il y a eu une grosse couverture médiatique et puis l'œuvre de Josep est formidable, d'une puissance artistique incroyable", ajoute l'administrateur du site.

Pour Pascal Humbert, administrateur du Mémorial du camp de Rivesaltes, l'exposition Josep est une vraie chance pour le site © Radio France - Nina Valette

Un succès grâce aux très nombreuses visites scolaires en place dans le département. "Et après les enfants reviennent avec leurs parents, c'est un cercle vertueux. _Le public espagnol est aussi au rendez-vous_, c'est indéniable dans l'analyse des chiffres. On espère que le couvre-feu, là-bas, ne va pas freiner cette dynamique-là. Puis, les visites scolaires viennent aussi de Catalogne et de la région Occitanie plus largement. D'ailleurs, le planning des visites scolaires est plein jusqu'à la fin de l'année", raconte Pascal Humbert qui comptabilise un peu plus de 10 000 visites depuis le 23 septembre, date de la mise en place de l'exposition.

Au milieu des 150 œuvres de l'artiste, Maïté s'empresse de photographier chaque recoin de l'exposition sur son téléphone. "C'est remarquable, et ça fait écho au film. C'est vraiment du crayon, et là par exemple, _on est happé par l'expression du visage. C'est très fort._" Un avis que partage Sophie, une Parisienne en vacances dans les Pyrénées-Orientales. "Il faut avoir le cœur bien accroché, mais je voulais venir. Nous ne serons jamais venus sans cette exposition. Et ça permet de découvrir l'ensemble du mémorial", raconte la touriste.