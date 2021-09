Rémi Bertoche, l'artiste landais qui peint pour Clint Eastwood, le Prince de Monaco et Tony Parker

Il était surfeur professionnel, il peint désormais pour les plus grandes stars. Rémi Bertoche, artiste-peintre de 43 ans, voyage aujourd'hui dans le monde entier et vend ses toiles à des personnalités comme Clint Eastwood, Tony Parker, Djibril Cissé, le Prince de Monaco ou encore le roi de Bahreïn. Toujours domicilié à Seignosse, sa vie a radicalement changé en quelques années à peine, passant de l'océan aux grands salons d'exposition. Mais l'artiste landais a toujours les pieds sur terre.

Je dessinais sur mes planches - Rémi Bertoche

Originaire de Seignosse, Rémi Bertoche a rapidement su qu'il voulait faire de sa passion pour le surf son métier. Mais déjà, à l'époque, il était très créatif : "J'avais toujours un carnet d'aquarelles avec moi, je dessinais sur mes planches. Un jour, mes sponsors ont vu ce que je faisais et m'ont dit que ce serait pas mal d'utiliser mes dessins pour illustrer les catalogues ou les mettre sur des tee-shirts."

Au fur et à mesure, de stands en stands, d'évènements en évènements, le surfeur devenu artiste se fait repérer et commence à se faire une place dans le monde de l'art. En 2016, il devient l'artiste officiel de l'hôtel Carlton, lors de la semaine du festival de Cannes. "L'idée était de faire les portraits qui étaient au nom des suites des superstars. Le jour où Clint Eastwood est venu, j'ai donc fait son portrait. Tous les tableaux étaient ensuite accrochés dans les chambres. C'était une expérience unique", se souvient l'artiste.

Le peintre officiel du Prince Albert de Monaco

Rémi Bertoche est repéré dans la foulée par Mathieu Chédid. L'artiste l'invite sur scène pour peintre en direct, juste derrière lui. Il a également travaillé pour le Prince Albert de Monaco : "C'est un concours de circonstances. Une fois j'ai fait une prestation à Monaco, qui a bien plu, alors on m'a rappelé. Je me suis retrouvé à faire trois prestations pour le Prince Albert, dont une devant les deux-cents invités de la famille princière au casino de Monte-Carlo. C'est des moments uniques dans une carrière. Derrière chaque tableau, chaque toile, les gens ont une histoire à raconter."

Et un jour, c'est le Roi du Bahreïn qui le réclame. "C'était une situation assez exceptionnelle, j'étais à Dubaï à ce moment-là, dans un évènement. Un numéro m'appelle, et un monsieur me dit qu'il me veut pour un évènement pour le roi du Bahreïn." L'artiste lui explique alors qu'il est pour l'instant à Dubaï. L'homme qui travaille pour le roi prend l'avion et vient chercher directement l'artiste pour le ramener avec lui.

"Je devais d'abord peindre sans regarder le roi, mais finalement quand il est passé derrière moi et qu'il m'a vu peindre, il a voulu s'arrêter et me regarder, explique l'artiste. Ca a été le chamboulement dans le protocole... Ils sont tous allé chercher des fauteuils pour que le roi puisse s'asseoir et me regarder peindre. Le roi m'a même tendu la main, et malgré sa cour qui lui conseillait de ne pas me la serrer car couverte de peinture, le roi a quand même tenu à me la serrer."

Aujourd'hui Rémi Bertoche vend ses toiles dans le monde entier, à des stars mais aussi à des particuliers. Pour le format 50x65, comptez 4500 euros la toile. Dès le jeudi 30 septembre, le peintre exposera ses toiles dans un salon d'art contemporain à Lausanne.