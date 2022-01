Rémy Coste remporte pour la 6e fois la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc

Et de six pour Rémy Coste ! Le natif de Saint-Etienne s'est imposé lors de la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Après la dernière étape entre la Base Polaire et Termignon, le musher français remporte le titre dans la catégorie OPEN. Pendant les 12 jours de course, il a su résister aux musher allemands pour conserver son titre pour la quatrième année consécutive.

Qui peut le battre ?

Âgé de 47 ans, le Stéphanois d'origine vit depuis dans le nord de la Suède, en Laponie. Champion d’Europe 2020 des courses de traîneaux à chien, Rémy Coste a assumé son rôle de favori de l’épreuve reine de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. "Nous avons eu de très bonnes conditions, mon team a été parfait et m’a impressionné tout au long de la course, celui d’Aurélie Delattre également. Nous avions par ailleurs une super équipe autour de nous pour que tout se passe bien" a réagi à chaud le vainqueur après la dernière étape.