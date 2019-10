Renan Luce en direct sur France Bleu Breizh Izel ce mardi matin

Renan Luce est en tournée et sera en concert à Quimper le samedi 2 novembre prochain. Le chanteur morlaisien est en direct sur France Bleu Breizh Izel, ce mardi, de 7h à 9h. Renan Luce va raconter "sa Bretagne", parler de son quotidien, commenter l'actualité. En toute convivialité.

Bretagne, France

Renan Luce habite Saint-Jean-du-Doigt près de Morlaix. Une maison en pierre en plein milieu de la campagne trégoroise. Bien sûr, avec le succès et les tournées, il y est moins. Mais il en profite dès qu'il peut.

Entre 7h et 9h ce mardi, nous aurons le temps d'évoquer sa carrière, ses projets, mais aussi "sa Bretagne" et notamment cette maison où le chanteur a aménagé un studio professionnel.

Une enfance à Plourin-les-Morlaix

Renan est né à Paris le 5 mars 1980 mais il a grandi à Plourin-les-Morlaix, dans le Nord Finistère. Ces premiers pas musicaux se passent dans une chorale avec son frère Damien et sa sœur Claire. Il enchaîne avec le piano, le saxophone au conservatoire de Brest, puis de Saint-Brieuc. Il apprend ensuite seul la guitare en composant ses premières chansons.

Une magnifique carrière

Son premier album Repenti, est sorti en septembre 2006. La Lettre est un immense succès. L'album se vend à plus de 800 000 exemplaires. En 2009, il sort son deuxième album, Le Clan des miros et enchaîne avec une tournée de plus de 200 dates. Après une pause, le troisième album, D'une tonne à un tout petit poids sort en 2014. Son dernier album éponyme, sorti au printemps dernier, parle beaucoup de séparation, mais aussi de mer et d'embruns. Alors ce mardi matin, entre 7h et 9h, on prend le petit déj avec Renan Luce pour parler de sa Bretagne, de tout et de rien. Des petits riens qui font la vie.