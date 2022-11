Renaud annonce son retour sur scène "en toute intimité" pour 2023, avec une tournée dans toute la France

Voilà un revirement de situation qui devrait ravir les fans de Renaud. Alors qu'au printemps, le chanteur écartait l'idée de faire une tournée pour son nouvel album, il annonce finalement ce vendredi revenir sur scène "en toute intimité", selon un message publié sur son compte instagram.

"En 2023, Renaud signe son grand retour sur scène avec 'dans mes cordes', une tournée en toute intimité où il sera accompagné au piano de son ami Alain Lanty et d'un ensemble d'instruments à cordes", est-il annoncé sur le compte Instagram du chanteur. Le chanteur engagé "fera escale" dans trois salles parisiennes (La Scala, Le Casino de Paris et l'Olympia) avant de sillonner "toute la France dès le mois de janvier 2023", est-il précisé.

"Ma voix me stresse beaucoup"

Peu avant son 70e anniversaire, Renaud, chanteur populaire aux plus de 20 millions d'albums vendus, a sorti en mai un nouvel album de reprises "Métèque" où il revisite des standards d'Yves Montand, Georges Moustaki, Higelin ou Jean Ferrat.

"Ma voix me stresse beaucoup, quand je parle elle est un peu éraillée, quand je chante c'est un peu laborieux, j'ai de plus de plus de mal à chanter", avait déclaré sur RTL le chanteur, aux cordes vocales détériorées par des excès passés. A cause de ce timbre abîmé, il avait dit ne plus envisager "de faire une tournée sur cet album". "J'avais trop galéré sur celle de 2016, avec ma voix enrouée, rocailleuse, elle l'est toujours", avait encore glissé le chanteur, tombé dans l'alcool il y a quelques années.

"Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool, j'en suis très satisfait, mais je fume toujours comme un pompier même si je suis passé de quatre paquets à un par jour", avait poursuivi l'auteur de "Mistral gagnant", n'excluant alors pas de remonter sur scène pour "un ou deux concerts exceptionnels".