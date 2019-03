Renaud Capuçon, André Manoukian, Manu Dibango : découvrez les têtes d'affiche du festival de Sully-sur-Loire

Le programme du 46ème festival de musique de Sully et du Loiret vient d'être dévoilé : du 6 au 23 juin, quinze concerts seront proposés dans des scènes installées dans les plus beaux monuments du Loiret, avec des artistes comme André Manoukian ou Renaud Capuçon, de la musique lyrique au jazz.

Orléans, France

Le 46ème festival de musique de Sully-sur-Loire et du Loiret se déroulera du 6 au 23 juin 2019, avec quinze concerts dans dix villes du Loiret, mettant à l'honneur la Renaissance et l'Italie. De grands noms de la musique sont annoncés par le conseil départemental, qui finance cet événement : le violoniste Renaud Capuçon (avec Michel Dalberto le 19 juin à Saint-Denis-en-Val), André Manoukian (le 20 juin à Montargis), Manu Dibango (le 15 juin à Sully), mais aussi "des artistes de la jeune génération représentée notamment par le Trio Métral, Marie-Ange Nguci et Guillaume Bellom". Notons aussi les concerts de Józef Orliński, ou du Concert de la Loge.

Olivet, La Chapelle-Saint-Mesmin, Saint-Denis-en-Val, Sully-sur-Loire, La Ferté-Saint-Aubin, Gien, Montargis, Ferrières-en-Gâtinais, Yèvres-le-Châtel, Pithiviers accueilleront quinze concerts, dans des lieux emblématiques du patrimoine loirétain. Les places sont réservables à partir du 10 avril 2019 sur le site du festival.