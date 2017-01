Renaud en concert à Caen aprés dix ans d'absence

Dix ans aprés s'être produit pour la dernière fois en 2007 sur la scène du Zénith, le chanteur Renaud fait son retour à Caen pour deux concerts les mercredi 18 et jeudi 19 janvier. La Normandie où le chanteur a retrouvé il y a peu un pan de son histoire familiale...

Comme Clarisse, qui travaille à la FNAC , Ils sont nombreux à qualifier le retour de Renaud pour deux soirs à Caen de "Concerts-évènement". Sa dernière apparition sur la scène du Zénith remonte au mois de février 2007. 10 ans : un bail ! une éternité pour ses fans ! Son spectacle avait été trés particulier il y a 10 ans. Aux côtés de Renaud ce soir-là il y avait Mike, le fils d'Ingrid Bettencourt . Cinq ans que sa mère était ôtage des FARC en Colombie. Un combat de plus pour le chanteur qui, un an plus tard en 2008 , reviendra à Caen mais pas pour chanter. Il est au Mémorial , cette fois, pour présider le jury du concours de plaidoieries des Lycéens. Il est aussi ce jour-là dans les studios de France Bleu Normandie , dans la matinale , pour nous dire son plaisir de participer à ce "magnifique" concours où les jeunes défendent chaque année une cause liée aux droits de l'homme.

Renaud invité de la matinale de France Bleu Normandie le 1er février 2008 © Radio France - - Francis Gaugain -

Sur les traces de son frère tué à Falaise en 1944

Depuis cette date, depuis 2008, plus rien ou presque.... "Docteur Renaud" cède la place à "Mister Renard" . Longue descente aux enfers. La Normandie ne le revoit plus jusqu'en mars dernier à... Falaise. Dans les allées d'un cimetière pour retrouver la tombe de son frère, Nicolas, tué lors des bombardements en 1944. Il découvre aussi à cette occasion qu'il avait une soeur, Catherine, décédée prématurément en 1939 et enterrée, elle aussi, à Falaise (14).

Deux concerts à Caen

Ce mercredi et ce jeudi c'est à Caen et c'est sur scène, cette fois, que Renaud va faire son retour en Normandie. Et ses fans qui n'en pouvaient plus d'attendre seront là pour écouter leurs chansons favorites.