Renaud en visite dans l'école qui porte son nom à Mirabel-aux-Baronnies

Il l'avait dit dans une interview au Journal du Dimanche à l'occasion de la sortie de son nouvel album "les mômes et les enfants d'abord", Renaud avait envie de revenir dans "son école". Il l'a fait ce vendredi. Tout simplement et sans tapage. Un moment partagé ensuite par un post Facebook.

Renaud entretient un rapport particulier avec cette école. Le chanteur a participé au financement de la rénovation de l'établissement. En guise de remerciement, les écoles -maternelle et primaire- sont devenues groupe scolaire Renaud Séchan en 2006 et Renaud l'a dit à plusieurs reprises : "c'est une grande fierté, la plus belle des reconnaissances, cette petite école à moi que j'ai".

En 2016 déjà, il était venu assister au spectacle de fin d'année des écoliers baptisé "les héritiers de Renaud".