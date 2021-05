Grenoble : rencontre avec Edmond Baudoin, auteur et dessinateur de bandes dessinées

Edmond Baudoin croque le portrait de Grenoble. Le dessinateur de bandes dessinées a posé ses valises au théâtre municipal début janvier. Il est là pour une résidence artistique organisée par la Ville de Grenoble et la bibliothèque municipale. Il rencontre des personnes et réalise leur portrait.

Edmond Baudoin nous accueille dans un appartement spacieux aménagé au sein du théâtre municipal. Depuis sa terrasse, il a une vue magnifique. Il surplombe la place Saint-André et la Bastille. C'est la première chose qu'il montre : "Il pleut aujourd'hui alors ce n'est pas terrible", dit-il déçu. Il ferme la porte-fenêtre et s'assoit. Il a la parfaite tenue du montagnard. Chemise en flanelle à carreaux rouge et noir, treillis et chaussures de marche. Ses cheveux, gris et blancs, bien coiffés, encadrent son visage fin. Derrière sa barbe, un sourire timide mais chaleureux.

Edmond Baudoin montre un de ses dessins © Radio France - Chloé Cenard

"Grenoble en portraits". C'est le titre de son projet. L'auteur et dessinateur de bandes dessinées est à Grenoble depuis cinq mois. Il est là pour une résidence artistique organisée par la Ville de Grenoble et la bibliothèque municipale. Ici, il arpente les bibliothèques, les associations comme Point d'eau, les lycées ou encore la montagne. Et surtout, il dessine. Il réalise les portraits des personnes qu'il rencontre. À la clé : une exposition dans le cadre du Printemps du livre et surtout un livre, édité par la maison Mosquito : "Ça me tenait à cœur que ça soit un éditeur grenoblois", insiste-t-il. Il n'y a pas encore de date de sortie.

Exemple d'un portrait, celui de Jeanne, bénévole à l'association Plan d'eau © Radio France - Chloé Cenard

"Qu'est-ce que c'est pour vous Grenoble ?"

Edmond Baudoin a une question favorite : "Qu'est-ce-que c'est pour vous Grenoble ?". Cette question c'est le point de départ. Elle permet à l'artiste de se lancer dans le portrait de la personne en face de lui. Son équipement est sommaire : pinceau, encre de Chine, papier et parfois acrylique. Dans ses dessins, pas de couleurs. Tout est plus intense en noir et blanc. Un portrait lui prend environ 15 minutes. Le temps de figer le moment présent sur le papier : "C'est ça la beauté du portrait. Dans ce monde, nous sommes 7 milliards. On se croise dans les villes, on ne s'arrête pas, on passe à travers les gens. Le portrait ? Et bien c'est ça : arrêter la personne. Et ça, c'est extraordinaire."

"C'est un cadeau de savoir que quelqu'un s'est intéressé à soi" - Edmond Baudoin

La personne répond, Edmond Baudoin dessine. La personne lui donne son texte, Edmond Baudoin lui donne son dessin : "C'est un cadeau de savoir que quelqu'un s'est intéressé à soi. Je vis donc j'existe. C'est très important. C'est un vrai moment d'échange." Les masques compliquent tout de même la tâche. Edmond Baudoin demande aux personnes en face de lui de l'enlever. Quand la personne ne peut pas ou ne veut pas, il lui demande de se dessiner elle-même.

Un des dessins d'Edmond Baudoin réalisé pendant sa résidence artistique © Radio France - Chloé Cenard

Découvrir la ville à travers ses habitants

L'auteur quitte Grenoble dans 15 jours. Il a passé cinq mois à arpenter les rues et à rencontrer ses habitants. Il est donc en mesure de répondre à cette même question. Qu'est-ce-que Grenoble pour Edmond Baudoin ? "Un lieu de confrontation entre des gens qui arrivent constamment, qui s'installent, qui sont là depuis longtemps, qui viennent pour étudier, qui passent... Tous ces gens-là se parlent, communiquent, finissent par se rencontrer. C'est une richesse énorme." Il connaît désormais bien la ville et son lieu préféré reste la Bastille.

Qui est Edmond Baudoin ?