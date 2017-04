Rencontre avec l'actrice Stéphane Bissot autour de la comédie romantique de Stéphane Robelin "Un profil pour deux"

"Un profil pour deux" nous offre une virée dans les méandres des sentiments amoureux d’un homme de 79 ans incarné par Pierre Richard. Rencontre avec la comédienne belge Stéphane Bissot qui incarne Sylvie, la fille de Pierre Richard lors de la 17e édition du Festival du cinéma européen de Meyzieu.

le film

Pierre (Pierre Richard), veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex (Yaniss Lespert), un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63 (Fanny Valette), séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez- vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

l'interview

Stéphane Bissot, pétulante comédienne, nous a confié son grand bonheur d'être à Meyzieu pour parler de son tournage avec Pierre Richard sous la direction de Stéphane Robelin.

la bande annonce

"Un profil pour deux » comédie romantique de Stéphane Robelin, Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette et Stéphane Bissot… 1h40 Sortie le 12 avril 2017