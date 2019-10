Rencontre avec une Côte-d'Orienne qui participe au Raid Amazones

Pour sa vingtième édition le Raid Amazones, une compétition 100% féminine emmène 310 participantes au Vietnam du 11 au 20 octobre. Parmi les candidates : Marie-Amélie Canin de Semur-en-Auxois et son équipe "les lionnes de l'Auxois".

Sarah, Marie-Amélie et Elaine en pleine préparation pour le Raid Amazones 2019.

Semur-en-Auxois, France

"Pas de moteur, que de la sueur !", c'est le principe du Raid Amazones, une course 100% féminine. Pour sa 20ème édition du 11 au 20 octobre, elle se tient au Vietnam. 310 femmes se sont inscrites dont une équipe Côte-d'Orienne, "les Lionnes de L'Auxois".

Dans l'équipe il y a Sarah Karnadi, Elaine Boury, et Marie-Amélie Canin qui vit à Semur-en-Auxois. Elles se sont donné le nom de "Lionnes", même si Marie-Amélie reconnait ne pas être une lionne de compétition : "je ne suis pas une grande sportive, il y a un an quand Elaine nous a proposé de participer au Raid Amazone, je me suis mise à l'entrainement". Deux à trois jours par semaine, Marie-Amélie court, fait du vélo de la musculation ou encore du Kayak.

L'épreuve de Tir à l'arc, particulièrement redoutée. © Radio France - Marie-Amélie Canin

Les trois jeunes femmes partent pour une dizaine de jours à Danang au Vietnam. Les épreuves s'étalent sur six jours à partir du lundi 14. Au programme : du VTT, du canoë, du tir à l'arc, ou encore du trail. Les épreuves se déroulent le matin, les après-midi sont eux consacrés à la découverte du pays et de sa population. "Ce qui me plait c'est surtout de découvrir", confie Marie-Amélie.

L'objectif du Raid Amazone c'est aussi de lever des fonds pour la bonne cause. Pour y participer, chaque équipe doit récolter 14 000 euros dont une partie sera reversée à une école au Vietnam. Les équipes courent aussi aux couleurs d'une association. Les Lionnes de l'Auxois ont choisi l'association écologiste Robin des Bois. En cas de victoire leur récompense de 1000 euros leur sera reversée.