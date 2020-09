Rencontres Ciné Montagne de Grenoble : une formule "multi-salles" cette année

C'est la grand-messe annuelle des amoureux de la montagne en Dauphiné, LE rendez-vous incontournable des adeptes de la verticalité et des grands espaces : les Rencontres du Cinéma de Montagne, lancées en 1998, avaient battu un record de fréquentation l'an passé avec près de 23.000 spectateurs. Si la programmation de l'édition 2020 qui doit se tenir du mardi 3 au samedi 7 novembre prochain n'a pas encore été dévoilée, on peut dire d'ors et déjà qu'un nouveau record ne sera pas d'actualité cette année en raison bien sûr de la crise sanitaire et des nouvelles règles sanitaires qu'elle impose à tous les organisateurs de spectacles. La tenue des Rencontres au Palais des Sports ayant été écartée pour ces raisons, c'est une formule inédite qui est retenue en cette année si particulière.

Des projections à Grenoble et dans plusieurs villes de l'agglomération

La Mission montagne de la Ville de Grenoble, organisatrice de cet évènement dont France Bleu Isère est partenaire, a opté pour un scénario "multi-sites". Les spectateurs pourront voir les films sur grand écran dans une quinzaine de salles de l'agglomération grenobloise dont la jauge se situe entre 150 et 330 places chacune (*). En plus des films, les interviews des athlètes, réalisateurs et protagonistes des films seront diffusées en direct sur les écrans des différents sites. Ce plateau animé par Thibault Leduc de TéléGrenoble, sera filmé depuis un camp de base installé sur le promontoire de la Bastille. "La programmation sera enrichie par des temps forts gratuits en cœur de ville avec notamment des moments d’échange, de rencontre, des expositions", précise aussi la Mission montagne.

* Les premières salles confirmées au 2 septembre : Auditorium du musée de Grenoble, Auditorium de l’Office de Tourisme de Grenoble, Théâtre Prémol à Grenoble, Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas à Grenoble, La Vence Scène à Saint-Egrève, Cinéma du Jeu de Paume à Vizille, Espace Aragon à Villard-Bonnot, l'Amphidice et l’EST sur le campus universitaire, l'Espace culturel Navarre à Champs-sur-Drac.