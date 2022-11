Rencontres Cinémontagne de Grenoble : Micheline Rambaud et Marion Poitevin, deux pionnières à l'honneur

Cinq décennies les séparent, et pourtant une chose les rapproche : elles ont été des pionnières. L'une a été la cinéaste de la première expédition féminine en Himalaya, l'autre la première femme à intégrer le Groupe Militaire de Haute-Montagne, puis la première femme à rejoindre l'unité de secours de la CRS-Alpes. Toutes deux ont pris la plume pour raconter leur parcours. Ce mercredi 9 novembre, elles se retrouveront à la Maison de la Montagne de Grenoble pour parler de leurs livres et échanger avec le public dans le cadre des Rencontres du Cinéma de montagne de Grenoble, une conférence animée par France Bleu Isère.

Expédition féminine au Cho Oyu en 1959

L'alpinisme a longtemps été une affaire d'hommes, et notamment en France. Bien sûr, des femmes se sont illustrées, très tôt, sur les parois des Alpes. Mais elles n'ont pas été invitées à participer à l'aventure himalayenne de l'après-guerre dans le cadre des expéditions nationales. Claude Kogan, pourtant, avaient atteint les 7.700 mètres d'altitude dès 1954. Les Suisses, et notamment Raymond Lambert, lui avaient donné sa chance au Cho Oyu où, bien que la cordée n'ait pu gagner le sommet, la Niçoise était devenue, du haut de son mètre 50, "la femme la plus haute du monde".

Le livre de Micheline Rambaud - éditions du Mont-Blanc

"Voyage sans retour"

Claude Kogan, qui par ailleurs dirigeait une fabrique de maillots de bain haut-de-gamme, décida d'organiser elle-même une expédition sur ce sommet de 8.188 mètres d'altitude qui lui avait échappé en 1954. Et comme l'alpiniste Niçoise était décidément en avance sur son temps, cette expédition serait internationale - seulement 3 Françaises sur 12 membres. L'expédition devaient se dérouler à l'automne 1959. Et pour filmer l'aventure, Claude Kogan choisit une certaine Micheline Rambaud.

Magasin de photo à Grenoble

Son père tenait un magasin de photo à Grenoble. Alpiniste à ses heures, Micheline fut donc invitée à participer à cette expédition privée. L'aventure se termina de façon tragique avec la disparition de quatre personnes, dont la cheffe d'expédition Claude Kogan. De retour en France Micheline Rambaud réalisa le film "Voyage sans retour", primé au festival de Trento en Italie. 60 ans plus tard Micheline Rambaud a décidé de raconter cette histoire dans un livre, publié aux éditions du Mont-Blanc .

Elle nous avait accordé un long entretien dans la saison 2 du podcast La Folie des Hauteurs . Micheline Rambaud sera avec nous ce mercredi 9 novembre à midi à la Maison de la montagne de Grenoble.

Première femme au GMHM et chez les CRS de montagne

Comment la place des femmes en montagne a-t-elle évolué en l'espace de 50 ou 60 ans ? Nous pourrons en discuter avec la Haut-Savoyarde Marion Poitevin qui vient de publier "Le plafond de glace" aux éditions Guérin-Paulsen. Guide de haute-montagne, elle a été la première femme à intégrer le prestigieux Groupe militaire de haute-montagne (GMHM), ou encore l'unité de secours de la CRS-Alpes.

Marion Poitevin, autrice du livre "Briser le plafond de glace", éditions Guérin Paulsen © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA

Pourtant, au cours de son parcours, elle a dû lutter contre les préjugés pour faire reconnaître ses compétences. Aujourd'hui, elle œuvre au sein de l'association "Lead the climb" pour développer l'alpinisme féminin.

INFOS PRATIQUES

Les pionnières, une conférence animée par France Bleu Isère le mercredi 9 novembre 2022 à la Maison de la Montagne de Grenoble (près de l'Office de Tourisme) ; gratuit.