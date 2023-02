Rencontrez Matmatah et gagnez vos places pour leur nouvelle tournée en Bretagne

Lundi 20 février sera sous le signe de Matmatah sur France Bleu Armorique.

Ils seront les invités de l'émission Culture-S entre 8h30 et 9h30 et nous dévoileront leurs coups de coeur cuisine dans Côté Saveurs avec Véronique Brettes entre 10h et 11h.

Gagnez votre rencontre privée en vous inscrivant ci-dessous. Vous assisterez à l'émission Culture-S, vous pourrez discuter avec eux, faire des selfies. Repartir avec votre album dédicacé et vos 2 places pour le concert de Rennes le 2 décembre 2023. Tirage du gagnant ce vendredi à 18h

Découvrez leur single I CI et leur nouvel album Miscellanées Bissextiles