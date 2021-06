Rendez-vous aux jardins : les jardins des Monuments Nationaux ouvrent leurs portes en Berry

C'est la 18e édition, ce week-end des _Rendez-vous aux jardin_s. En Berry, plus d'une trentaine de sites remarquables sont ouverts à la visite jusqu'à dimanche. Parmi eux, deux lieux emblématiques du Berry appartenant aux Monuments Nationaux. Le jardin de fleurs de Bouges-le-Château et le jardin de George Sand dans sa maison de Nohant.

Bouges : Réservations obligatoires pour les visites guidées, accès libre pour les extérieurs

Catherine Boutrelle est chargée de communication au Centre des monuments nationaux en Berry : "Côté jardin de fleurs. chaque saison, c'est une explosion à la fois de belles couleurs, de beaux arômes, etc. Et les serres renferment des espèces un peu tropicales. Donc, c'est le moment d'en profiter." Et Il y a en plus des animations samedi et dimanche, "L'occasion pour les visiteurs de rapporter un souvenir du château. avec une vente exceptionnelle des plantes du jardin et les bijoux. À 15 heures, on proposera une visite commentée des extérieurs pour les familles avec un jeu de piste". En revanche si vous souhaitez participer aux animations et visites guidées pas question de se présenter devant l'entrée au dernier moment. Les réservations sont obligatoires en raison de jauges limitées. Pour tous renseignements vous pouvez joindre directement le château de Bouges au 02 54 35 88 26. Les visites libres qui concernent la cour des communs, le jardin de fleurs et la cour de ferme restent en accès libre.

Nohant dévoile les jardins de George Sand

Et Le Centre des monuments nationaux gère aussi le domaine de George Sand, qui a également un jardin remarquable, est ouvert ce week-end. avec beaucoup d'animations "une exposition de textes dans le jardin sur le thème de La transmission des savoirs. Vous avez également en famille la possibilité de faire une visite commentée le samedi après midi sur réservation." Il y aura aussi "un moment musical à 14 heures et 16 heures, en partenariat avec le Festival Chopin." Le domaine de George Sand par ailleurs choisi pour représenter la région Centre-Val de Loire dans l'émission Le monument préféré des Français. Pour qu'il aille plus loin il faut voter. C'est ouvert jusqu'à vendredi prochain. "On est très heureux que le domaine de George Sand fasse partie des trois sélectionnés de la région Centre-Val de Loire. C'est un beau moyen de faire connaître encore plus notre campagne."