"Rendez-vous aux jardins" à Nîmes ce week-end

La grande fête des jardins revient ce week-end à Nîmes, après une année marquée par la crise sanitaire et l'annulation de l'événement comme tant d'autres. « Rendez-vous aux Jardins » nous emmène des Jardins de la Fontaine au Jardin archéologique du musée de la Romanité samedi et dimanche : ateliers, promenades photographiques, visites commentées sous la conduite de guides-conférencières ou d’un apiculteur, concerts, danse, rencontres et parcours littéraires… « Cet événement est un rendez-vous annuel très apprécié des Nîmois où se mêlent nature et culture. Tout en divertissant, il valorise et attise l'intérêt du public à nos espaces verts, véritables poumons de notre ville », explique Sophie Roulle, Adjointe à la Culture (communiqué).

Les jardins en musique

Patrick Maurin et Murielle Fons sont professeurs au conservatoire de Nîmes. Ils transmettent leur savoir de la musique et de leurs instruments, accordéon et tuba, en jouant et chantant les comptines traditionnelles pour et avec les tout-petits. Samedi à 10h Jardins de la Fontaine - Rdv devant le temple de Diane. A partir de 3 ans

Franz Clochard, musicien-inventeur, est fasciné depuis toujours par la musique et la fabrication de machines. Son spectaculaire orchestre de sirènes musicales qui voyage partout dans le monde, s’installe dans les Jardins de la Fontaine pour un concert symphonique étonnant, ouvrant les portes d’un monde de sensations aussi fascinantes qu’inédites. Samedi et dimanche à 11h00 et 17h00. Durée 1h30 Jardins de la Fontaine - Rdv dans la grande allée en bas . Programmation Hors les Murs du théâtre Christian Liger Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 71 84

Danse aux jardins

Les classes de danse du conservatoire de Nîmes invitent le spectateur à une évasion poétique qui met en mouvement ce lieu majestueux. Samedi à 10h30 Jardins de la Fontaine - Rdv devant le grand mur

Créée en 1978 par le chorégraphe Andy de Groat, la Danse des éventails est un mélange de pas simples et de mouvements de bras précis à l’intérieur d’un cadre subtil et mathématique où les danseurs se croisent et se contournent sans jamais se toucher. Avec la compagnie Noël Cadagiani, dans le cadre de son programme « Répertoire et Transmission » Dimanche à 14h Jardins de la Fontaine - Rdv devant le grand mur

Philo aux jardins

Dans La Vie ordinaire, son premier récit, Adèle Van Reeth s’interroge sur le poids de l’ordinaire dans la vie, qui n’est ni celui du quotidien ni celui de la répétition. Adèle Van Reeth est née en 1982. Philosophe, ancienne élève de l’École normale supérieure, elle produit depuis 2011 sur France Culture l’émission « Les Chemins de la philosophie ». Samedi à 18h30 Jardins de la Fontaine - Rdv devant le temple de Diane Rencontre organisée par la bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 35 03

Parcours littéraire

Par la compagnie La Muse Errante. Bauchau dresse le parcours d’un jeune homme né de l’amour et des conflits communautaires. Atwood revisite l’Odyssée du point de vue de Pénélope, épouse délaissée d’Ulysse. Yourcenar s’empare du personnage mythique de l’antiquité grecque dans un plaidoyer sur la femme bafouée conduite à commettre l’irréparable, le meurtre de son mari. Lecture par Jacques Merle, Nathalie Vidal et Déborah Maurin. Samedi à 15h et dimanche à 15h30 – Durée 1h30 Jardins de la Fontaine - Rdv devant le grand escalier Lecture organisée par la bibliothèque Carré d’Art-Jean Bousquet Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 35 03

Visites guidées

Il y a plus de 2500 ans les premiers habitants de Nîmes s’installent autour de la source du jardin. Le spectateur est invité à se laisser conter les transformations de ce lieu depuis l’arrivée de la tribu des Volques arécomiques, l’aménagement d’un sanctuaire romain jusqu’à la création du premier jardin public au siècle des Lumières. Visites avec une guide-conférencière Samedi à 10h30 et à 15h30 et dimanche à 10h et à 15h30 Jardins de la Fontaine - Rdv devant le Nymphée Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 70 61

Frédéric Roux, apiculteur : les ruches du temple de Diane dévoilent l’univers fascinant des abeilles. Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h Jardins de la Fontaine - Rdv devant le temple de Diane Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 70 61

Philippe Ibars connaît bien les Jardins de la Fontaine. Avec Manuel Adamczyk, un des jardiniers, il a publié un livre sur eux et en prépare un autre sur les arbres. Ses photos ont été et seront cette année encore projetées avant les films du festival « Un réalisateur dans la ville ». Samedi à 16h30 et dimanche à 10h30 – Durée 2h Jardins de la Fontaine - Rdv devant l’entrée principale (se munir de son appareil photo ou portable) Places limitées. Renseignements et réservations : 04 66 76 70 61

Les plantes ont toujours été de fidèles alliées de l’Homme, mais qu’en était-il aux époques gauloise, romaine et médiévale ? Quelle place occupait la nature dans le quotidien des ancêtres ? Le spectateur est invité à le découvrir, avec cette visite aux allures de balade dans le jardin du musée. Samedi 5 juin à 11h - durée 1h30 Jardin archéologique du Musée de la Romanité - Rendez-vous à la billetterie du musée Famille à partir de 7 ans Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

La conteuse Cléa Tavoillot et la violoncelliste Claire Menguy invitent à une déambulation mythologique et poétique pour rappeler les liens forts et sacrés qu’entretenaient les Anciens avec la nature. Spectacle en déambulation de la compagnie L’Oiseau Lyre d'après Les Métamorphoses d'Ovide A partir de 7 ans Dimanche à 11h et 15h - Durée 1h Jardin archéologique du Musée de la Romanité - Rdv à l’entrée Gratuit sans réservation dans la limite des places disponibles

Animations et ateliers

Jouer au memory pour découvrir les plantes de la garrigue et du jardin, inventer un parterre de broderie en s’inspirant des modèles des jardins à la française, créer des formes d’arbres insolites en s’amusant avec des couleurs. Ateliers ludiques et créatifs animés par le service Valorisation et diffusion des patrimoines de la Ville de Nîmes. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h Jardins de la Fontaine - Rdv sous les tilleuls côté statue Jean Reboul. Accès libre dans la limite des places disponibles

Venir à la rencontre d’un apiculteur respectueux de l’environnement et découvrir la contribution des abeilles à la biodiversité et les impacts nuisibles des pesticides. Avec l’association CIVAM Racines en partenariat avec le service Biodiversité et espaces naturels de la Ville de Nîmes Samedi de 14h à 18h Jardins de la Fontaine - Rdv sous les tilleuls côté statue Jean Reboul

Le nombre de papillons, abeilles et autres pollinisateurs fond comme neige au soleil. Observer leur diversité et apprendre quelques astuces pour les protéger. Avec l’association Globule vert en partenariat avec le service Biodiversité et espaces naturels de la Ville de Nîmes Dimanche de 14h à 18h Jardins de la Fontaine - Rdv sous les tilleuls côté statue Jean Reboul

Durant toutes les activités proposées, les enfants restent sous la surveillance et la responsabilité de leurs parents.