"Rendez-vous aux Jardins" : à Veyrignac, un jardin caché et entièrement inventé par sa propriétaire

C'est le retour des "Rendez-vous aux Jardins" les 4, 5 et 6 juin. En Dordogne, une dizaine de sites ouvrent leurs portes pour l'occasion. Parmi eux, le château de Veyrignac et son jardin de cinq hectares. Habituellement fermé au public, cet espace a été totalement réhabilité par sa propriétaire.

De longues haies parfaitement découpées, des arbres finement taillés, des pavillons italien, français, anglais, des roses et encore des roses... Le jardin du château de Veyrignac, situé en Dordogne, au sud-est de Sarlat-la-Canédat, est une petite merveille. C'est une propriété privée. Mais à l'occasion des "Rendez-vous aux Jardins", 19e édition de cet événement, Chantal Baudron, la châtelaine passionnée de botanique, ouvre les grilles de sa demeure au grand public pendant trois jours, du vendredi 4 au dimanche 6 juin.

Une ouverture exceptionnelle pour les "Rendez-vous aux Jardins"

Le jardin de Veyrignac fait partie d'une dizaine de sites dans le département que l'on peut visiter ce week-end.

La partie du jardin consacrée au style italien. © Radio France - Lise Dussaut

Dix ans de travail pour concevoir ce jardin

Difficile à croire que le site a été un jour en déshérence. "Quand on a repris la propriété, en 1994, il n'y avait plus aucun jardin. Le château était entouré de prairies, révèle Chantal Baudron. Après avoir réhabilité l'édifice, nous nous sommes attaqués au jardin." Avec l'ambition de récréer un écrin comme il pouvait l'être au XVIIIe siècle. Il aura fallu au total près de dix ans pour en arriver à ce résultat. "Et on n'a pas vraiment terminé. _Il y a toujours des choses à faire_, à rajouter..." sourit la maîtresse de maison.

Avant la grande ouverture, il a fallu remettre le jardin en état. "Il a beaucoup plu ces derniers mois puis il y a eu une semaine de chaleur. L'herbe a donc poussé plus vite que notre capacité à l'enlever. Les jardiniers étaient à pied d'oeuvre", confie Chantal Baudron. A l'année, ils sont deux pour entretenir les cinq hectares.

Le jardin a une vue imprenable sur la Dordogne. © Radio France - Lise Dussaut

200 visiteurs en 2019 en seulement trois jours

Parmi les éléments incontournables, la roseraie. Le jardin est d'ailleurs parsemé de roses un peu partout : "On compte ici 1080 variétés. J'adore cette fleur." L'eau devait aussi avoir sa place pour Chantal Baudron. On retrouve ainsi une fontaine en plein milieu du jardin français, face à la façade principale du château. Mais aussi dans la partie qui rappelle l'Italie. Sans oublier "le clou du spectacle" comme le présente la propriétaire : au bout du terrain, une vue imprenable sur la Dordogne. "Nous avons de la chance parce qu'il n'y a absolument rien pour parasiter le paysage", contemple-t-elle.

La roseraie. Le jardin compte plus de 1000 variétés différentes de roses. © Radio France - Lise Dussaut

L'année dernière, les "Rendez-vous aux Jardins" n'avaient pas eu lieu compte tenu du contexte sanitaire. En 2019, le jardin avait déjà participé à cette manifestation, chapeautée par le ministère de la Culture. Près de 200 personnes avaient déambulé pendant trois jours. Le reste de l'année, le jardin est accessible aux groupes, sur rendez-vous.

Les 4, 5 et 6 juin, le public pourra faire la visite accompagné de guides. Une balade d'environ une heure et demie, commentée par des membres de l'association de sauvegarde de l'église de Veyrignac. Le prix d'entrée est de 10 euros. La recette ira pour la restaurer l'église de la commune.