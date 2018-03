Treigny, France

C'est le premier parc de son genre en France et l'un des plus beaux lieux dans l'Yonne pour admirer les animaux de la forêt. Le parc de Boutissaint, à Treigny, a été créé il y a 50 ans, en 1968, par Pierre-Elie Borione, le papa de l'actuelle directrice Valérie Galabert : "Mon père s’est rendu compte qu’il y avait, à cette époque-là, une très mauvaise connaissance de la faune sauvage française. Pour permettre à cette population empêchée, citadine principalement, d’aller découvrir la faune sauvage, il s'est dit qu'il allait construire une sorte de conservatoire de la nature".

Un parc de vision : pour immerger les visiteurs dans la vie sauvage

Jean-François Cornillon, le fils du premier garde-chasse, est le gardien de Boutissaint depuis 40 ans. Il confirme : "dans les années 60, avant les plans de chasse, avant que les chasseurs ne régulent les espèces sauvages, il n’y avait plus beaucoup de cerfs dans les forêts ouvertes. D'où notre appellation "parc de vision", pour présenter au public des animaux sauvages. L’éthique du parc, c’est d’immerger les visiteurs dans la vie sauvage."

Le domaine de 400 hectares abrite plusieurs centaines d’animaux : "au top de la reproduction, en fin d’été, quand tous les animaux ont mis bas, on arrive à 350 ou 400 animaux : des cerfs, des biches, des daims, quelques bisons et des sangliers", ajoute le gardien de Boutissaint.

Entre 20 000 et 25 000 visiteurs par an

Le parc de Boutissaint, c'est le premier site touristique de Puisaye, créé bien avant Guédelon, bien avant le musée Colette ou le musée du son, bien avant que le château de Saint-Fargeau ne soit ouvert à la visite. Le lieu accueille entre 20 et 25 000 visiteurs par an. Il est très prisé des photographes animaliers. Et ses étangs font le bonheur des pêcheurs de carpes. Mais attention, ce n'est pas un zoo : "pour voir des animaux à Boutissaint, il faut se mettre dans leur contexte, il faut les approcher silencieusement et observer. A Boutissaint, vous êtes chez eux. Pas le contraire", explique Valérie Galabert.

Le parc peut abriter jusqu'à 400 animaux. © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Seuls les bisons, certains sangliers ou certaines femelles sont mis dans des enclos pour des raisons de sécurité. Mais ce sont des enclos de plusieurs hectares.

La beauté des animaux, ça se mérite (un peu)

Jean-François Cornillon s’en amuse : "Vous avez deux types de visiteurs : ceux qui viennent pour la journée, avec le pique-nique, pour voir des animaux. Et ceux qui voudraient visiter en voiture ! Comme ce n’est pas possible, ils restent une demi-heure et ils sont parfois déçus de ne pas voir immédiatement des animaux. Mais pour les apercevoir, il faut marcher, quand même". A Boutissaint, admirer la beauté des animaux sauvages, ça se mérite un peu.

Le parc de Boutissaint est ouvert du 1er mars au 15 novembre, tous les jours de 8h à 20h. L'entrée coûte 9 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.

Boutissaint : 50 ans de faune sauvage - le reportage de Delphine Martin Copier