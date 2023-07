Rendez-vous découverte : Les lettres de mon Rocher

Venez découvrir l’âme du château en déambulant entre les sons et lumières, décors, acteurs et cascadeurs, et laissez-vous conter l’incroyable histoire de ce château et les traditions ancestrales de la Provence….

Rocher Mistral, son histoire

Situé entre Aix en Provence et Arles, le Rocher Mistral surplombe tout le pays Salonais depuis près de 1000 ans. En effet, cette forteresse construite aux alentours du XIe siècle par les moines de l’abbaye Saint-Victor-de-Marseille, fut la propriété de plusieurs grandes lignées dont la famille des Forbin.

En 2019, il fut acheté par Vianney d'Alançon, entrepreneur en bijouterie qui avait déjà de nombreuses expériences dans le domaine des spectacles historiques. En effet, depuis 2016, il crée des spectacles au château de Saint-Vidal en Haute-Loire, un concept et une mécanique qu’il connait déjà bien. Après 1 an de travaux et près de 30 millions d’euros financés par des investisseurs et par la région Sud, le Rocher Mistral ouvre ses portes le 1er juillet 2021 et ambitionnait d’accueillir 150 000 visiteurs annuels.

photos du parc issues du compte facebook - Parc Rocher Mistral

Ce château fort se dresse au centre de 400 hectares de Garigues où se trouvent pas moins de 12 terrasses et 60 pièces, soit un total de 5500m2. Cet édifice impressionnant offre la possibilité aux visiteurs de se perdre aux confins des couloirs et pièces en enfilades pour le plus grand bonheur des aventuriers et des voyageurs du temps…

Des traditions provençales qui se perpétuent

Ce parc à thème historique et patrimonial propose la découverte de la culture provençale et nous fait voyager à travers les traditions populaires de notre territoire. En effet, Rocher Mistral avait pour mission lors de sa création de créer un lieu de culture pédagogique, populaire mais aussi de faire rayonner la région à travers ses traditions.

« Faire vivre et rayonner la Provence à travers des spectacles, des patrimoines et à travers sa nature… »

Vianney d'Alançon en 2021 lors de l’inauguration.

La place du marché au parc du Rocher Mistral - Rocher Mistral

Durant près d’un an, des travaux ont été entrepris pour rénover et transformer intégralement l’édifice pour lui redonner sa jeunesse d’antan. Pour cela, les concepteurs ont recréé des ambiances et des espaces plus vrais que nature pour entretenir l’imaginaire collectif de la Provence.

Certaines figures locales telles que Marcel Pagnol, Alphonse Daudet et d’autres références du paysage littéraire provençal imprègnent les lieux. Par exemple, « la place du marché » rappelle les places authentiques des villages provençaux où la pétanque et les fontaines sont le reflet de nos traditions.

Divers évènements et attractions sont organisés et rendent hommage aux traditions du marché de Noël provençal. Les 13 desserts, la vente de savon et de lavande favorisent l’immersion du visiteur.

Une visite en totale immersion

Le parc Rocher Mistral est ouvert toute l’année et vit particulièrement durant la saison printemps/été. Il propose 8 spectacles en journée et 2 spectacles le soir, soit 10 activités en extérieur et intérieur.

Le parc à thème propose de nombreux spectacles aux allures différentes pour vous plonger et vous faire revivre les temps des chevaliers, des révolutions et des guerres.

Pour ce faire, des technologies de pointe et des décors somptueux ont été mis en place. Certains spectacles comme « Forbin, le chevalier Royal » ou « La révolte de Cascavèu » offrent un parcours exceptionnel de déambulation. Les effets spéciaux, les décors et les comédiens vous font vivre ces évènements comme si vous y étiez.

vidéo projection 360° au parc Rocher Mistral - Rocher Mistral

D’autres spectacles immersifs comme la vidéo projection en 360° offrent l’expérience visuelle époustouflante d’un environnement recrée à la perfection. Le spectacle « la quête des bâtisseurs » se déroule sous une imposante voute en pierre qui rappelle une cathédrale. Cette atmosphère vous absorbe et vous émerveille au sein de l’an mil chez les moines de l’abbaye Saint-Victor-de-Marseille. L’autre spectacle « Le souffle de la Provence» vous fait survoler à dos d’aigle toute la Provence en passant par les lavandes, les oliviers, les étangs salins de Camargue et les reliefs du sud de la France. Cette impressionnant videomapping nous fait découvrir les sites les plus majestueux de Provence.

combat entre cascadeurs dans les jardins du parc Rocher Mistral - Rocher Mistral

La découverte d’un spectacle réaliste entre cascadeurs professionnels, plonge le public au cœur d’un combat plein d’actions et de cascades grandioses. Les tenues des chevaliers, les décors et le cadre du château font de cette expérience un moment hors du commun.

Un rendez-vous à ne pas manquer

Pour vivre l’aventure du Rocher Mistral, rendez-vous cet été en compagnie de Marie Vernay pour découvrir à travers France Bleu Vaucluse un lieu d’émotion et d’aventures.

Le Samedi et Dimanche à 7h40 en juillet et aout.

