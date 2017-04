Rendez-vous en Terre d'aficion

Un grand ancien, Palomo Linares, et de jeunes novilleros, c'est Terre d'aficion. Un rendez-vous de la culture taurine, un rendez-vous de la mémoire et de l'avenir, qui mêle projections de films, atelier pratique d'habillage d'un cheval de picador, torero de salon et novillada non piquée.

Trois jours de célébration de la culture taurine, trois jours d'initiation pour les non-initiés, trois jours avec des projections de films, des ateliers pratiques, un concours de dessin pour enfants, une rencontre avec Palomo Linares, une classe pratique avec des élèves toreros, un abrivado et une novillada non piquée, c'est Terre d'aficion. Terre d'aficion, la célébration de la culture taurine à deux mois de la Feria de Pentecôte.

C'est samedi matin à 10 heures 30 que Palomo Linares, 70 ans cette année, sera à l'auditorium de Carré d'Art, rencontre et échanges avec cet ancien matador, le dernier a avoir coupé une queue aux arènes de Madrid, c'était en 1972. Et dans l'après-midi, des ateliers pratiques sur la piste des arènes : habillage d'un cheval de picador, du torero de salon, un concours de dessin qui sera utilisé pour la conception de l'affiche de l'édition 2018 puis un peu plus tard, une classe pratique avec 4 élèves torero face à 6 besseros, une classe pratique sans mise à mort.

Le dimanche matin commencera tranquillement au cinéma Le Sémaphore. Plusieurs films dont un documentaire sur Palomo Linares. En milieu de journée, abrivado rue Notre Dame et l'après-midi, rendez-vous aux arènes pour une novillada non piquée. Le novillero vainqueur remportera le trophée Nimeno II. A noter que toutes ces animations sont gratuites, dans la limite des places disponibles, des places à retirer à la billetterie des arènes, à l'office de tourisme ou sur place.