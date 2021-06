Rendez-vous aux jardins : 10 jardins coups de cœur en Dordogne

A partir de ce vendredi 4 juin et jusqu'au dimanche 6 juin, des jardins de Dordogne ouvrent leurs portes parfois pour la première fois dans le cadre de l'événement "Rendez-vous aux jardins" organisé par le Ministère de la Culture. Parmi les jardins participants, il y a les jardins très connus en Dordogne, comme les jardins de Marqueyssac, d'Eyrignac, de Limeuil, ceux du château de Losse, des Milandes, d'Hautefort ou encore le domaine de Campagne. France Bleu Périgord vous propose une sélection de 10 jardins (moins connus) à visiter.

Le Jardin littéraire de sculptures à Blis et Born

Le jardin littéraire de sculptures participe pour la première fois aux "rendez vous aux jardins". Il s'étend sur 12.000 m 2 avec des dizaines de sculptures qui illustrent les plus belles citations d'écrivains et de poètes. Un nouvel espace de 2.000 m2 a été créé pour l'anniversaire des 130 ans de la mort d'Arthur Rimbaud, il est dédié à l'oeuvre et à la vie du jeune poète.

Le jardin littéraire de Blis et Born ouvre de 14h30 à 19 heures, de vendredi à dimanche. Visite guidée du jardin le samedi. Le vendredi et le dimanche à 16 heures est organisée une visite contée dans l'espace Arthur Rimbaud, la direction du jardin précise que certains commentaires ne conviennent pas aux enfants de moins de 10 ans.

Prix : entrée 4 euros, gratuit pour les moins de 10 ans

Les jardins de l'Albarède à Saint-Cybranet

Les jardins de l'Albarède est un jardin contemporain de deux hectares, cultivé de manière biologique et classé jardin de Noé (gestion écologique visant à la préservation de la faune et de la flore), mêlant vieilles pierres, fleurs et senteurs.

Le site est ouvert samedi de 14 heures à 18 heures, et dimanche 6 juin, de 9 heures à 18 heures. A 15 heures, le dimanche, une visite guidée est organisée "les clefs d'un jardin sans pesticides".

Prix : entrée 5 euros, gratuit pour les enfants

Le jardin de Rivassoux à Milhac-de-Nontron

Le jardin de Rivassoux est un jardin anglais sur cinq hectares. Il participe pour la première fois aux "Rendez-vous aux Jardins". Il est ouvert du vendredi au dimanche, de midi à 18 heures avec une exposition de sculptures.

La ferme du Parcot à Echourgnac

Ce jardin pédagogique participe pour la première fois aux "Rendez-vous aux jardins" est composé de 12 carrés sur plus de 300 m2. Il met en scène de nombreuses variétés, certaines utilisées par les habitants de la forêt de la Double depuis le XIX siècle.

La ferme est ouverte du vendredi au dimanche, de 9 heures à 19 heures.

Des visites guidées sont organisées le samedi toutes les heures, (10h/10h15, 11h/11h15...) avec la guide animatrice et les bénévoles de l'association. Le samedi, une conférence "Eau et jardin" est prévue entre 15 heures et 15h30.

05 53 81 99 28

Jardin de Cardiot à Carlux

Le jardin de Cardiot est ouvert du vendredi au dimanche de 10 heures à 19 heures, en visite libre. Il regroupe dix jardins avec plus de 1.000 variétés de vivaces avec une collection de pivoines et de roses anciennes. Des sculptures jalonnent la visite.

Prix : 7,50 euros, gratuit pour les enfants

Jardin de la Chartreuse de Conty à Belvès

Le jardin de la Chartreuse de Conty à Belvès a été créé dans les années 1930 face un panorama. Le visiteur peut découvrir un potager, un verger et une rocaille avec une collection de cistes.

Il est ouverte de vendredi à dimanche de 10 heures à 12h30 et de 14h30 à 18 heures. La visite est accompagnée par le propriétaire et/ou jardinier. Ils aborderont le compost, la culture bio ou encore la permaculture.

Prix : 6 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Jardin de Malrigou à Saint-Jean-d'Estissac

Le Jardin de Malrigou ouvre exceptionnellement à la visite ce vendredi, de 14 heures à 19 heures et samedi et dimanche entre 10 heures et 19 heures. Il s'étend sur un hectare avec un potager d'esprit médiéval, un petit parc à la française, un jardin de vivaces, d'un pré-verger de pommiers et d'une forêt d'essences mixtes. Les visiteurs pourront découvrir des expositions de céramiques contemporaines et de photographies. Il y a également une maison forte du XVe siècle qui est devenu une maison d'artiste au XXe siècle.

Prix : 6 euros et gratuit pour les enfants

Contact : 06 13 26 19 39

La Maillonnerie à Sorges-et-Ligueux

Le Jardin de la Maillonnerie ouvre lui aussi exceptionnellement à la visite pour ces "Rendez-vous aux jardins". Les visiteurs peuvent venir le samedi et le dimanche de 10 heures à 20 heures, il s'agit d'une visite libre.

Le jardin de l'Aubepin à Monsaguel

Dans ce jardin de superficie d'1,5 hectares, 600 rosiers ont été plantés avec de nombreuses vivaces et d'arbustes. Il est divisé en six enclos. Il y a notamment un jardin libre, un jardin des fleurs de la renaissance, un jardin des quatre couleurs de feuillage, le jardin de la pergola et des carrés d'inspiration médiévale.

Il est ouvert de vendredi à dimanche, de 10h30 à 15h30 avec une visite guidée.

Jardin de Paradis à Montagnac-la-Crempse

Le Jardin de Paradis regroupe des créations artistiques, un potager, des plantes aromatiques, des cabanes et une mare notamment. La journée du vendredi 4 juin est consacrée aux scolaires pour partir à la découverte des libellules et des demoiselles. Cette découverte est également prévue pour le grand public au cours du weekend. Le samedi et le dimanche, de 10 heures à 17 heures, des ateliers d'animation sur le thème de l'environnement sont organisés.

L'entrée est gratuite.