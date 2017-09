Un Mulhousien sillonne les routes avec sa librairie itinérante

Depuis février, Jean-Jacques Megel-Nuber parcourt l'est de la France à bord de sa librairie itinérante. Son idée : rendre le livre plus accessible.

Difficile de la rater, en ce week-end de début septembre à Muttersholtz (Bas-Rhin). En apercevant ses rayons de livres par les fenêtres, les passants s'approchent volontiers de la petite cabane en bois de Jean-Jacques Megel-Nuber. En montant les marches, un petit panneau nous indique que nous entrons "Au vrai chic littérère". "La faute, oui c'est voulu. Je voulais un peu d'ironie, et pas de chichi", nous explique le Mulhousien en riant.

Rendre le livre plus accessible

Depuis février, Jean-Jacques Megel-Nuber parcourt l'est de la France à bord de sa librairie itinérante. Il est déjà passé par Strasbourg, Mulhouse et Colmar, et par des villages alsaciens. Romans, littérature jeunesse ou anglophone, histoire, essais... "J'ai à peu près 2.700 livres dans la cabane, mais bien plus chez moi. Je fais tourner les ouvrages régulièrement", explique ce passionné de littérature, qui a décidé, il y a deux ans, de quitter son travail de directeur artistique d'une scène itinérante.

La librairie itinérante de Jean-Jacques Megel-Nuber, à Muttersholtz en septembre 2017 © Radio France - Aude Raso

Pendant que nous parlons, deux curieux viennent farfouiller dans les rayons. "J'aime beaucoup l'idée, explique Claire, une jeune femme. Surtout qu'on ne s'attend pas à tomber dessus. Ça n'a rien à voir avec une librairie fixe." "L'idée, c'est justement de rendre le livre le plus accessible, acquiesce Jean-Jacques Megel-Nuber. L'Alsace est très bien irriguée en bibliothèques et en médiathèques. Mais quand il s'agit d'acheter un livre, c'est une autre question."

Des élus me disent que, chez eux, la librairie a fermé il y a dix ans. Et plus rien depuis...

Pour favoriser cette accès au livre, Jean-Jacques Megel Nuber a choisi de faire dans l'occasion : tous ses livres sont moitié prix. "C'est un peu le meilleur d'Emmaüs ici, explique-t-il. Je prends des ouvrages en très bon état. Et certaines personnes commencent à m'en donner également, parce qu'ils trouvent l'idée sympa."

Le petit plaisir de Jean-Jacques Megel Nuber, c'est d'organiser des lectures dans sa petite cabane ou dans les écoles. Le Mulhousien remplit progressivement le calendrier de ses pérégrinations sur son site internet. Prochain rendez-vous le 15 septembre près de l'étang de d'Eschentzwiller (Haut-Rhin).

