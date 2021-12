Rennes : 56 000 spectateurs aux Trans Musicales

84 groupes et plus de 500 musiciens et musiciennes se sont produits durant les 5 jours du festival.

Après l'annulation de l'édition 2020 pour cause d'épidémie de covid, les Trans Musicales de Rennes ont retrouvé leur spectateurs pour cette 43ème édition. Le festival a attiré cette année 56 000 personnes dont 32 000 rien qu'au Parc Expo. Au total, 84 groupes et plus de 500 musiciens et musiciennes se sont produits durant les 5 jours du festival. La 44ème édition des Trans Musicales est d'ores et déjà annoncée du 7 au 11 décembre 2022.