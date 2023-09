Rennes : à la Courrouze, un hangar désaffecté transformé en studio de cinéma

La Bretagne est devenue ces dernières années une terre de tournage très demandée par les réalisateurs-trices. Depuis le début 2023 , la région enregistre déjà 500 jours de tournage, séries TV, longs et courts métrages. Justement, un court métrage "les Solariens" aidé financièrement par la région Bretagne, mais aussi Rennes métropole, OCS, TVR ,Tébéo, le CNC et Point Soleil notamment, est en cours de tournage toute cette semaine à Rennes. Au casting Sébastien Chassagne et Juliette Armanet.

La Bretagne, une évidence

Les "Solariens" réalisé par Clarence Larrivoire, c'est l'histoire d'un gardien de parking souterrain, qui se rend régulièrement dans un salon de bronzage et fait la connaissance de Léonore à qui il parle à travers les murs de la cabine. Mais Vadim ne connait que la voix de la jeune femme, il rêve de la rencontrer physiquement. "On avait présenté le projet à d'autres régions qui n'avaient pas donné suite" explique Cosme Bongrain le producteur "je sais qu'en Bretagne il y a une bonne base de techniciens expérimentés, il y a vraiment aussi un tissu local de prestataires et partenaires. La région a donné une dotation d'aide à la production autour de 30.000 euros". Soit un peu moins du tiers du budget du film.

Un hangar transformé en studio

Un immense hangar désaffecté du quartier de la Courrouze à Rennes, les halles en commun, autrefois site de stockage de munitions de l'armée, a été transformé pour l'occasion en studio de tournage. Il y a eu des contraintes détaille Cosme Bongrain "il n'existe pas de studios de cinéma suffisamment grands à Rennes pour nos installations. On s'est rapproché de Territoires, l'organisme qui avec Rennes métropole est chargé de réhabiliter le quartier. Les halles en commun nous ont paru intéressantes. Mais en terme de confort de travail, ça a été compliqué car il n'y avait pas d'électricité, ni d'eau et la toiture était inadaptée pour un tournage nécessitant une lumière particulière". Des travaux ont du être réalisés. "Il y a des contraintes pour le son, mais ça ressemble très vite à un studio de cinéma à partir du moment où vous mettez une équipe technique et des décors" précise Sébastien Chassagne.

Sur le tournage du court métrage "les Solariens" dans le décor d'un solarium - DR

Un tournage en cinq jours

Pour un court métrage, le tournage est express, il se terminera ce vendredi 29 septembre dans un parking souterrain rennais. Pour le réalisateur, c'est presque une course autour contre la montre "on n'est pas dans les temps, on a du retard" avoue Clarence Larrivoire "mais c'est monnaie courant lorsqu'on tourne un court métrage avec des timing très serrés. Mais toute l'équipe fait preuve de bonne volonté et on va finir par rattraper le retard".

Ensuite, débutera la longue période de montage et de post production. Le film devrait être terminé début 2024 avec la volonté du producteur d'être sélectionné dans les festivals.

