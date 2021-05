Rennes : à partir du 19 mai, toutes les salles de spectacle ne vont pas rouvrir

Le mercredi 19 mai, les salles de spectacle vont pouvoir retrouver leur public après sept mois d'arrêt. Une jauge de 35% de la capacité normale d'une salle sera obligatoire jusqu'au 9 juin et le couvre feu va passer à 21h. A Rennes (Ille-et-Vilaine), la reprise est timide.

Le mercredi 19 mai, les lieux du spectacle vivant vont rouvrir au public après sept mois d'arrêt. Pour les équipes et les artistes, c'est un soulagement après cet arrêt forcé. Mais jusqu'au 9 juin, la jauge a été fixée à 35% de la capacité totale d'une salle. A Rennes, les lieux de spectacle rouvrent sur la pointe des pieds. Mais il y a malgré tout quelques évènements jusqu'au moins de juin.

Le Bacchus sur le pont

Dès le 19 mai, le spectacle commence au café-théâtre le Bacchus. avec à 19h, un premier stand-up celui de "Jovany et le dernier saltimbanque". Une jauge à 35% permettra d'accueillir une cinquantaine de spectateurs et c'est un couvre feu strict à 21H qui devra être respecté par le public .

Il faut retrouver l'enthousiasme après des mois difficiles. Le public doit nous revoir tout sourire - Marie Marcouyau co-directrice du Bacchus.

Une saison Mythos

Il n'y pas cette année d'édition du festival Mythos, mais la saison Mythos 2021 avec des temps forts sous le chapiteau du MeM implanté à la Prévalaye. Le mercredi 26 mai à 19h le conteur Yannick Jaulin chantera pour la première fois devant le public et le jeudi 27 mai, toujours à 19H, l'humoriste et comédien François Morel proposera en avant-première sa nouvelle création autour des chants de marin "François Morel chante". En juin une dizaine de dates sont programmées. Toute l'équipe s'est mise rapidement au travail "les choses se sont faites naturellement "raconte la co-directrice Emilie Audren "dès le lendemain de l'annonce de la réouverture des salles de spectacle, les artistes nous ont appelés et nous ont demandés s'ils pouvaient venir jouer".

