Rennes : à quoi va ressembler la Fête de la musique ?

A cause du coronavirus, les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans l'espace public. Conséquence de cette mesure, la Fête de la musique, le 21 juin, ne pourra pas se dérouler comme les autres années. A Rennes, la ville mise sur le numérique.

Coronavirus ou pas, la Fête de la musique aura bien lieu le 21 juin cette année, mais sous une forme particulière. Le gouvernement ayant maintenu l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans les lieux publics, les municipalités se voient dans l'obligation d'interdire les concerts de rue.

Des vidéos d'artistes sur les réseaux sociaux

A Rennes, la municipalité a décidé de miser sur le numérique. Dimanche 21 juin, de midi à minuit, des vidéos de musiciens rennais seront diffusés sur les réseaux sociaux via les comptes de la ville. Trois concerts surprises seront d'ailleurs enregistrés dans les parcs pour être retransmis sur Internet. Il s'agit des groupes Banquet Céleste (musique baroque), ZeWitches (folk tribal) et du duo L'Amoureuse (pop urbaine et rap). Les lieux de tournage de ces concerts vont rester secrets afin d'éviter les attroupements. Les internautes pourront aussi retrouver Lisa Camille, Barbara Rivage, Moonwise, La Bavarde, Lolo Tout seul, Vicky Veryno et bien d'autres artistes.

De la musique diffusée dans les rues

La musique ne sera pas absente des rues de la ville puisqu'un vélo char, conçu par Cyclologistic et Cosmis Garden, déambulera également dans Rennes dans le courant de l'après-midi. Il diffusera la sélection musicale de DJ Chico Selecta (soul / hip hop).