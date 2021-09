EN IMAGES - Aux Geek Days de Rennes, "on se met dans la peau d'un personnage"

Environ 15.000 personnes sont attendues samedi 25 et dimanche 26 septembre pour l'édition 2021 des Geek Days au parc des expositions de Rennes. Ce salon propose des rencontres, des jeux, et des concours autour de la culture pop et manga. De nombreux visiteurs viennent costumés.

Rencontrer les voix françaises d'Homer et Marge Simpson, monter à bord de la célèbre DeLorean du film "Retour vers le futur" ou encore danser sur les chorégraphies du jeux vidéo "Just Dance"... Les animations ne manquent pas au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour les Geek Days, samedi 25 et dimanche 26 septembre. Environ 15.000 visiteurs sont attendus sur le week-end. Ce salon dédié à la culture pop et aux mangas regroupe une quarantaine d'exposants.

Harry Potter, Captain America, Pikachu, Dark Vador...

Ils sont nombreux à avoir enfilé un costume de leur personnage préféré pour défiler dans les allées du salon, mais, attention, il ne faut surtout pas parler de déguisement mais bien de cosplay : "La notion de déguisement est initialement péjorative. Le "cosplay", c'est l'imitation d'un personnage existant dans la pop culture", explique un pirate. On croise beaucoup de sorciers inspirés de la saga "Harry Potter". Enora, une Rennaise de 16 ans, vient de se prendre en photo devant la voiture emblématique du film : "Mon costume est un peu "cheap" donc je pense en racheter un quand j'aurai un peu plus d'argent, quand j'aurai mon premier salaire !"

L'association finistérienne "Les Jedi de l'Ouest" ont fait le déplacement. © Radio France - Maxime Glorieux

Pour Kevin, son costume de Captain America représente beaucoup de travail, "le bras par exemple, j'ai dû le faire en impression 3D", explique-t-il. Ce Brestois est ravi de retrouver les Geek Days, dont l'édition 2021 a été reportée à cause de la crise sanitaire. "Il y a vraiment beaucoup de personnes que j'ai rencontrées via les réseaux sociaux, que je n'ai pas vues depuis très longtemps et là, enfin, je peux les revoir."

Qui représentera la Bretagne à la Coupe de France de "cosplay" ?

Certains n'osent pas encore venir en costume : "Non, je n'aime pas ma tête sur mes propres photos alors ça m'énerverait !", glisse Alexandre, 20 ans, un Briochin venu pour le week-end. "On a l'impression de voir nos héros vivre avec nous, c'est incroyable ! On essaie de voir si on connaît tout le monde, par exemple, à gauche, j'en connais au moins trois !" Il n'y a pas d'âge pour enfiler un costume : à 51 ans, Erwan a sorti son préféré, celui de "jedi" dans Star Wars. "Ici, il n'y a pas de cadre, pas d'ouvrier, pas de bourgeois, tout le monde est pareil ! On se met dans la peau d'un personnage et on change de vie pour un week-end !" Aux Geek Days, le "cosplay" est pris très au sérieux : le représentant Breton pour la Coupe de France sera sélectionné ce dimanche après-midi, sur décision du jury. Avis aux amateurs, le concours est ouvert à tous.

Certains ont plus de succès que d'autres : ils sont nombreux à vouloir leur photo avec Pikachu. © Radio France - Maxime Glorieux

Ce salon rennais est le premier des trois Geek Days prévus d'ici la fin de l'année, avant Caen en octobre et Lille en décembre. La directrice, Aurélie Siesse, se réjouit des "moments de partage en famille", notamment autour des Simpson, alors que les voix françaises d'Homer et Marge, Philippe Peythieu et Véronique Augereau, sont présents durant tout le week-end pour des dédicaces. "Les Simpson, c'est intergénérationnel, quand on les écoute, c'est magique. On a tous un enfant caché en nous, alors ces côtés "revival" font du bien". Les Geek Days continuent ce dimanche de 10 heures à 19 heures, sur présentation d'un passe sanitaire. Gratuit pour les moins de 8 ans.