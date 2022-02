Rennes : avec la fin des jauges, le Liberté programme 90 concerts d'ici fin juin

A partir de mercredi 2 février, c'est la fin des jauges dans les salles de spectacles. Le 16 février, les concerts debout seront de nouveau autorisés. Au Liberté, qui regroupe trois salles à Rennes et à Bruz (Ille-et-Vilaine), on espère enfin un retour définitif à la normale.

A partir de ce mercredi 2 février, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur, y compris dans les cours de récréation. C'est aussi la fin de l'obligation du télétravail. A partir de ce mercredi aussi, il n'y a plus de jauges de 2000 spectateurs maximum dans les salles de concerts et dès le16 février les concerts debout vont pouvoir reprendre. Au Liberté à Rennes, qui regroupe la grande salle et l'étage à Rennes ainsi que le Music-Hall à Bruz, on a vécu un nouveau coup d'arrêt lors de l'annonce des nouvelles mesures sanitaires le 27 décembre dernier. Une vingtaine de spectacles ont du être reportées et une partie des 17 collaborateurs mise en chômage partiel.

Le casse-tête des reports

Pendant cette période au ralenti avec seulement quelques dates, il a fallu reprogrammer les concerts, ce qui a été une véritable prouesse admet le directeur Yves Barré "si le tourneur reporte les dates de Nantes et Rennes, il faut que ce soit dans la même période car l'artiste ne va pas aller à Marseille pour revenir à Rennes et le lendemain aller à Montpellier et le surlendemain à Lille, ça ne peut pas fonctionner. Il faut que tous les calendriers de toutes les salles de France soient compatibles avec ceux de l'artiste et de la tournée".

Les concerts vont-ils trouver leur public ?

Avec les reports, les concerts vont se bousculer. Plus de 90 concerts sont programmés d'ici fin juin. Certains sont complets comme celui d'Orelsan le 23 février au Music Hall qui réunira 7000 personnes. Mais d'autres pourraient souffrir car le budget des français est mis en mal actuellement "la plupart de nos tarifs n'ont pas changé pendant le Covid" explique Yves Barré "mais les consommateurs doivent faire des choix et nous,, nous sommes dans le secteur du divertissement et des loisirs". Une salle des concerts qui retrouve une activité normale, c'est aussi du travail donné à des prestataires, des secouristes, des techniciens, des musiciens, des artistes et aussi aux commerçants "dans le quartier, des commerçants me demandent quand on rouvrira complètement nos portes".

Le gouvernement nous a dit feu vert, vous pouvez travailler ! On vit tous une expérience du vivre ensemble qui va devenir essentielle. Il faut remettre la culture au coeur de la vie - Yves Barré

Yves Barré le directeur du Liberté à Rennes © Radio France - Loïck Guellec

