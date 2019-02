Rennes : avec le sport adapté, les jeunes oublient leurs différences

Des jeunes rennais valides et en situation de handicap se sont rencontrés autour de différentes épreuves sportives pour cette journée de vacances d'hiver. L'initiative s'inscrit dans le dispositif Cap Ados. L'objectif : découvrir le handicap et la différence, mais jouer tous ensemble.

Rennes, France

Au gymnase Jean Rostand, à Rennes, une trentaine de jeunes court, crie et s'amuse. Certains sont en situation de handicap. D'autres non. Mais pour tous les adolescents, ça ne fait aucune différence. "On a fait un échauffement et un épervier", raconte un jeune rennais. "Franchement, on voit pas la différence !" Eva et Colin sont eux en situation de handicap, mais ils touchent quand même du ballon : du foot pour l'une, du basket pour l'autre. Mais aussi du torball.

Un sport adapté

"C'est un foot aveugle", explique Colin. "Le ballon fait du bruit." Le torball est un sport adapté pour les malvoyants. La balle contient des clochettes pour permettre aux joueurs de la localiser. Pour Laura Dahyot, responsable du dispositif Cap Ados à Rennes, l'objectif est que tout le monde y joue. "L'idée c'est qu'on fasse tous la même activité, mais qu'on réfléchisse à ce qu'elle soit la plus adaptée", explique-t-elle. "Les jeunes découvrent un sport et jouent ensemble."

Une réussite

Pour les quelques parents présents, c'est une réussite. "On voudrait voir ce genre d'initiative plus souvent", lancent-ils d'un commun accord. Un avis que partagent sans doute les jeunes à en croire leur sourire. "On s'amuse vraiment, c'est cool", s'exclame Naël, avant de repartir en courant, ballon au pied.